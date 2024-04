Wer ist der beste GTA-Protagonist? Ihr habt abgestimmt und dieser Gangster hat deutlich gewonnen

Der liebste GTA-Held der GamePro-Community steht fest.

Niko, Trevor, CJ und Co. – wer ist in euren Augen der beste Protagonist von Rockstars GTA-Reihe? Diese knifflige Frage stellten wir euch in der letzten Woche und ließen sie euch in einer Umfrage beantworten. Jetzt ist das Ergebnis da, und wir fackeln auch nicht lange!

Euer liebster GTA-Protagonist - Das ist das Ergebnis

Niko aus GTA 4 ist in euren Augen der beste GTA-Protagonist.

Tadaaaaa: Gewonnen hat Niko Bellic, der Hauptcharakter aus GTA 4, das 2008 für die PS3 und Xbox 360 erschien. Niko stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und will in Liberty City ein neues Leben anfangen, gerät dabei aber schnell auf die schiefe Bahn und schlägt eine Gangsterkarriere im Betondschungel der fiktiven, an New York angelehnten Metropole ein.

Alle Platzierungen im Überblick:

Niko Bellic (GTA 4) (26%, 942 Abstimmungen) Carl "CJ" Johnson (San Andreas) (20%, 708 Abstimmungen) Tommy Vercetti (Vice City) (17%, 604 Abstimmungen) Trevor Philips (GTA 5) (16%, 596 Abstimmungen) Michael De Santa (GTA 5) (8%, 301 Abstimmungen) Franklin Clinton (GTA 5) (6%, 219 Abstimmungen) Claude Speed (GTA 3) (2%, 87 Abstimmungen) Luis Fernando Lopez (The Ballad of Gay Tony) (2%, 63 Abstimmungen) Johnny Klebitz (The Lost and Damned) (1%, 53 Abstimmungen) Victor "Vic" Vance (Vice City Stories) (1%, 27 Abstimmungen) Tony Cipriani (Liberty City Stories) (1%, 19 Abstimmungen)

Abstimmungen insgesamt: 2212

Liebster GTA-Protagonist - das sind die Stimmen aus der GamePro-Community

Warum Niko so beliebt ist, dass erklärt ihr am besten:

"Niko Bellic konnte wie kein anderer die Hybris der amerikanischen Gesellschaft kommentieren: trocken, wahr, traurig und irgendwie doch witzig." - schreibt GamePro-User "Toni126" in der Kommentarsektion unseres Umfragen-Artikels.

"»Nico! My cousin!« Ich würde mich so über ein Remaster von GTA IV freuen. Mein absoluter Lieblingsteil, in meiner Lieblings-GTA-Stadt.", meint User "SoulSamuraiZ".

GTA 6 erscheint 2025

Im kommenden Jahr erscheint mit Grand Theft Auto 6 endlich der nächste große Ableger von Rockstars langlebiger Action-Reihe. Das Open World-Spiel soll für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und führt uns zurück ins sonnendurchflutete Vice City. Versionen für PS4 und Xbox One wird es nicht geben, eine PC-Fassung wurde ebenfalls nicht angekündigt.

Seid ihr mit dem Umfrage-Ergebnis zufrieden?