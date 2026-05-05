"Überstunden ohne Bezahlung": GTA 6-Entwickler klagen über massiven Crunch als monatelangem Endspurt bis zum Release

GTA 6 soll nicht noch einmal verschoben werden, sondern im November erscheinen. Offenbar selbst dann, wenn das auf Kosten der Menschen geht, die daran arbeiten. Sie leiden wohl unter Mental Health-Problemen und Crunch.

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David Molke
05.05.2026 | 17:36 Uhr

Mehrere verifizierte Rockstar-Mitarbeiter*innen prangern Crunchtime beim GTA 6-Studio Rockstar an. Mehrere verifizierte Rockstar-Mitarbeiter*innen prangern Crunchtime beim GTA 6-Studio Rockstar an.

GTA 6 soll das größte und wichtigste Spiel des Jahres, ach was – der Dekade werden. Offenbar spielt es da keine Rolle, ob die Personen, die daran arbeiten, das zu guten Bedingungen tun oder nicht. Zumindest gibt es wieder einmal Berichte über Crunchtime bei Rockstar Games, die gar nicht gut klingen.

Crunch bei GTA 6-Macher Rockstar Games macht Arbeiter*innen Mental Health-Probleme

Auf der Online-Plattform Glassdoor können verifizierte Angestellte ihre Unternehmen bewerten. Gleich zwei Einträge aus den letzten Tagen zeichnen ein finsteres Bild von den Zuständen, die offenbar beim GTA 6-Entwicklerstudio Rockstar Games herrschen. Dabei scheint es keinen Unterschied zu machen, um welche Niederlassung es sich handelt.

Video starten 13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Am 30. April hat beispielsweise eine anonyme, aber als Game-Tester aus Washington DC verifizierte Person über die Arbeit bei Rockstar Games geschrieben, dass Technologie und Innovation dort die besten in der gesamten Branche wären. Gleichzeitig gebe es aber auch "hektische Tage" und "schlimmen Crunch" (via WCCFTech).

Die zweite Glassdoor-Review vom 1. Mai bewertet Rockstar mit nur 2 von 5 möglichen Sternen, stammt von einem QA Analyst und dreht sich um Rockstar Indien in Bengaluru. Der Titel lautet "Aufregende Projekte, aber unrealistischer Workload und Erwartungen".

Als positiv wird kostenloses Essen, begrenzte Wachstumsmöglichkeiten und die Chance beschrieben, an einem der am meisten erwarteten Entertainment-Projekte der ganzen Welt zu arbeiten. Die negativen Seiten scheinen aber eindeutig zu überwiegen:

"Es wird von dir erwartet, dass du Überstunden ohne Bezahlung arbeitest. Der Arbeitsplan ist seit letztem Monat hektisch. Einige Kolleg*innen müssen bis 3 Uhr morgens arbeiten, nachdem sie ihre Schichten am Morgen beendet hatten. Sie erwarten von uns, dass wir Aufgaben in 2 bis 3 Monaten erledigen, die normalerweise 5 bis 6 dauern. Wenn man sich beschwert, bringt es nichts."

Zum Schluss gibt es noch einen Ratschlag für das Management:

"Ich habe es in den vorherigen Jahren genossen, hier zu arbeiten, aber die letzten paar Wochen haben sich auf meine geistige Gesundheit ausgewirkt. Bitte habt Nachsicht mit uns, wir sind auch Menschen."

Diese Beschwerden sind ernst zu nehmen. Es handelt sich hierbei nicht um irgendwelche Behauptungen, sondern um Berichte von Menschen, die nachweislich bei Rockstar arbeiten. Außerdem hat sich das Entwicklerstudio in der Vergangenheit schon mehrfach nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es um das Thema Crunch ging.

Zuletzt gab es auch viel Kritik rund um mögliche Gewerkschaftszerschlagung.

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Aktuell bleibt es noch beim Release-Termin von GTA 6 im November. Einerseits kann man natürlich nur hoffen, dass der nicht auf Kosten der Angestellten eingehalten werden muss. Andererseits würde eine weitere Verschiebung wohl einfach nur noch längeren Crunch für die Menschen bei Rockstar bedeuten.

Was sagt ihr zu den Berichten? Findet ihr unbezahlte Überstunden und Mental Health-Probleme für ein Spiel wie GTA 6 gerechtfertigt?

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