Death Stranding bekommt eine Anime-Adaption, die ihr weder bei Crunchyroll noch Netflix finden werdet

Hideo Kojima arbeitet an einer eigenen Anime-Serie zu Death Stranding! (© Ilya Kuvshinov / Kojima Productions)

Hideo Kojimas preisgekrönte Videospiel-Reihe Death Stranding bekommt jetzt sogar eine Anime-Adaption spendiert, die bereits 2027 erscheinen soll. Als Streaminganbieter hat sich der Entwickler jedoch einen eher ungewöhnlichen ausgesucht.

Denn anstelle von Netflix und Crunchyroll, die gewöhnlich für ihre großen Anime-Kataloge bekannt sind, erscheint Death Stranding Isolations für Disney+.

Death Stranding-Anime soll euch von den Socken hauen

Im Rahmen einer Disney-Show in Hong Kong verkündete Hideo Kojima an der Seite von Anime-Produzent Takayuki Sano (Gridman Universe, Bullet/Bullet) sein nächstes großes Projekt: Death Stranding Isolations, eine Anime-Serie zum namensgebenden Videospiel von Kojima selbst.

Das erste Konezeptbild zu Death Stranding Isolations zeigt die beiden Hauptfiguren der Serie (© Ilya Kuvshinov / Kojima Productions)

Death Stranding Isolations ist dabei der Arbeitstitel und keineswegs der offizielle Name des Animes. Zusätzlich enthüllte Kojima, dass es sich hierbei um keine Adaption des Spiels handelt, sondern eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren.

Kojima ist fest davon überzeugt, dass der Anime Fans von den Socken hauen wird und bezeichnet ihn jetzt schon als “mind blowing”. Laut dem beliebten Spieleentwickler soll der Einsatz von Animationen ihm noch mehr kreative Freiheit bieten, die so sonst nicht möglich wären, um Death Strandings Welt zu erweitern – was das genau bedeuten soll, bleibt derweil unklar.

Warum die Wahl von Kojima auf Disney+ fiel

Die Antwort auf die Frage, warum Kojima ausgerechnet Disney Plus und keinen anderen Streaminganbieter gewählt hat, ist simpel: Kojima war schlichtweg ein langjähriger Fan von Disney. Zudem hat er bereits 2023 mit Disney an der Dokumentation “Hideo Kojima: Connecting Worlds” zusammengearbeitet.

Disney waren auch diejenigen, die Kojima erst auf die Idee eines Anime-Projekts gebracht haben. Da ist es also nicht überraschend, dass er sich Disney als Streaminganbieter ausgesucht hat.

Was ihr noch über den neuen Death Stranding-Anime wissen solltet

Für die Produktion des kommenden Anime ist das japanische Animationsstudio E&H Production verantwortlich, das für die Action-Serie Ninja Kamui bekannt ist. Das veröffentlichte Konzeptbild wurde von Ghost in the Shell:SAC_2045-Charakterdesigner Ilya Kuvshinov gezeichnet und zeigt vermutlich die zwei Hauptcharaktere der kommenden Death Stranding-Serie.

Kojima entschied sich zudem für den Animationsstil, um seine Zielgruppe zu erweitern. Nicht jede Person hat Zugang zu Videospielen oder gar Interesse daran. Mit einem Anime könnte er noch mehr Leute für die Welt von Death Stranding gewinnen.

Freut ihr euch auf die Anime-Serie von Hideo Kojimas Death Stranding und wie ist eure Meinung zu Death Stranding generell?