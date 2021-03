Gut möglich, dass CD Projekt den Cyberpunk 2077-Multiplayer wieder streicht

Vor dem Release von Cyberpunk 2077 stand für CD Projekt fest, dass sie einen Multiplayer-Standalone-Titel zum Sci-Fi-Rollenspiel veröffentlichen werden. Das AAA-Projekt sollte in diesem Jahr vorgestellt und voraussichtlich in 2022 veröffentlicht werden. Doch wie es scheint, könnte es sogar sein, dass der Multiplayer-Titel komplett gestrichen wird.

In einem Update zur Firmenstrategie von CD Projekt erklärte das polnische Unternehmen, dass man einen neuen Fokus bezüglich der Online-Komponente von zukünftigen Titeln setzt. Demnach arbeitet das Entwicklerstudio an einer Online-Technologie, die universell für alle zukünftigen Spiele verwendet werden kann:

"Was Online-[Features] betrifft, so ändern wir unseren Ansatz. Wir wollen Online-[Features] in unseren zukünftigen Spielen haben, definitiv, aber Schritt für Schritt. Wir arbeiten also an spezifischen Funktionen, die unsere Einzelspieler-[Spiele] verbessern, aber wir arbeiten nicht daran, das nächste Spiel [als] ein großes Online-Erlebnis zu veröffentlichen. Wir werden also unsere Einzelspieler-Spiele mit Online-Erfahrungen erweitern."