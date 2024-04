Hades 2 könnt ihr bald kostenlos auf PC anspielen - wenn ihr Glück habt

Hier erfahrt ihr, wie ihr Hades 2 mit etwas Glück schon bald spielen könnt.

Mit Hades hat Entwickler Supergiant Games vor knapp vier Jahren einen Action-Hit gelandet, der das Genre der Roguelites einer breiten Masse an Spieler*innen zugänglich gemacht hat. Ende 2022 wurde mit Hades 2 der Nachfolger angekündigt, den ihr jetzt erstmals während eines Technik-Tests auf PC (Steam) kostenlos anzocken könnt.

Wann startet die Testphase? In Kürze, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Für den Technik-Test von Hades 2 registrieren, so geht's!

Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich die Steam-Shopseite von Hades 2 aufrufen und auf "Zugriff anfordern" klicken. Ob ihr zu den Auserwählten gehört, erfahrt ihr per Mail.

So wird ausgewählt: Die Auswahl erfolgt zufällig, ihr benötigt also eine Portion Glück um teilzunehmen. Wie Supergiant schreibt, wird zunächst eine kleine Gruppe zugelassen, die dann später aufgestockt wird. Bekommt ihr also nicht direkt via Mail eine Einladung, besteht noch Hoffnung.

Hier könnt ihr einen ersten Blick ins Spiel werfen:

2:12 Hades 2: Rogue-lite-Hit aus 2020 bekommt überraschend ein Sequel

Diese Hades 2-Inhalte könnt ihr spielen

Gehört ihr zu den Glücklichen, könnt ihr das komplette erste Gebiet von Hades 2 spielen. Supergiant vergleicht das Areal mit dem Tartarus aus dem Vorgänger. Euren Spielstand könnt ihr übrigens nicht in den bald startenden Early Access übertragen.

Wie lange dauert die Testphase? Länger als eine Woche und kürzer als einen Monat. Wie lange genau, wissen Supergiant aktuell selbst nocht nicht.

Die minimalen PC-Systemanforderungen: Plattform: PC mit Windows 10 64-bit oder Steam Deck

PC mit Windows 10 64-bit oder Steam Deck Prozessor: Dual Core 2.4 Ghz

Dual Core 2.4 Ghz Arbeitsspeicher: 4GB RAM

4GB RAM Grafikkarte: 2GB VRAM / DirectX 12+ support

Das erwartet euch mit Hades 2

Hades 2 ist eine direkte Fortsetzung, die an die Handlung des Vorgängers anknüpft, jedoch eine komplett eigene Geschichte erzählt, für die ihr keine Vorkenntnisse benötigt. Gespielt wird Melinoë, die unsterbliche Prinzessin der Unterwelt, die wie Zagreus auf einer mythologischen Figur basiert.

Rein von der Art des Spiels erwartet euch erneut ein actionreiches Roguelite aus der Iso-Perspektive, das schon bald in den Early Access auf Steam und den Epic Games Store starten soll. Konsolenversionen sind für den Full Release ebenfalls angedacht. Wann der erfolgt, erfahrt ihr natürlich bei uns.

Freut ihr euch schon auf Hades 2 und werdet ihr am Technik-Test teilnehmen?