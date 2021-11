Halo Infinite-Studio 343 soll angeblich heimlich an einem Halo-Spinoff arbeiten

Halo Infinite dürfte auch nach Release einige Kapazitäten des Entwicklerstudios 343 Industries beanspruchen. Trotzdem arbeiten die Macher*innen des großen Microsoft-Shooters hinter den Kulissen vielleicht noch an einem anderen Spiel. Zumindest glaubt das der Xbox-Insider Jez Corden. Er behauptet, 343 entwickele momentan ein Halo-Spinoff. Mehr verrät er nicht dazu, aber der erste Titel, der Fans dabei in den Sinn kommt, dürfte Halo Wars 3 sein.

Halo Wars 3? 343 Industries könnten nicht nur an Halo Infinite arbeiten

Darum geht's: Das Halo Infinite-Entwicklerstudio 343 Industries soll dem Xbox-Insider Jez Corden zufolge nicht nur an Halo Infinite arbeiten. Angeblich befindet sich dort nämlich auch noch ein Halo-Spinoff in der Entwicklung. Das behauptet der Leaker zumindest in einer aktuellen Episode von The Xbox Two. Mehr wird allerdings leider nicht verraten.

Wie seriös ist das? Das lässt sich nur schwer sagen. Jez Corden zählt zu den Insidern, Journalist*innen und Leakern, die in der Regel ganz gut informiert sind. Allerdings gibt es sonst keinerlei Quellen für diesen vermeintlichen Leak und die Informationen sind ziemlich spärlich. Ihr solltet das Ganze also auf jeden Fall – wie immer bei Leaks und Gerüchten – mit größtmöglicher Vorsicht genießen.

Was für ein Spinoff? Bisher gibt es nicht allzu viele Spinoffs, die in Frage kommen. Die meisten Halo-Fans denken hier wohl direkt an Halo Wars 3. Das wirkt auch einigermaßen realistisch, immerhin könnte ein dritter Teil der Echtzeitstrategie-Reihe im Halo-Universum gut mit Halo Infinite in Verbindung gebracht werden.

Das könnte viel werden: Sollte der Leak tatsächlich stimmen, würde das bedeuten, dass 343 Industries alle Hände voll zu tun hat. Was eigentlich allein schon mit der Arbeit an Halo Infinite der Fall sein dürfte, auch nach Release. Immerhin sollen da noch die Koop-Kampagne, Forge und diverse Multiplayer-Seasons veröffentlicht werden.

Irgendwann war sogar mal davon die Rede, dass uns Halo Infinite im Idealfall zehn Jahre lang beschäftigen soll. Wenn nebenher noch ein Spinoff entwickelt wird, bleibt nur zu hoffen, dass die Menschen dahinter nicht unter heftigem Crunch leiden müssen.

Wie findet ihr die Vorstellung eines Halo-Spinoffs? Was für ein Genre wünscht ihr euch?