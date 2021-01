Halo Infinite soll kein Cyberpunk-Desaster drohen, wird auch für Xbox One optimiert

Nach der Release-Verschiebung von Halo Infinite vom Start der Xbox Series X/S bis voraussichtlich Ende 2021 war es lange still um den neuen Auftritt des Master Chief. Entwickler 343 Industries hat jedoch versprochen ab sofort wieder regelmäßige Updates über den Shooter zu veröffentlichen, was diese Woche in einer "Inside Infinite" auch passiert ist.

Hier sprach der Entwickler unter anderem über die größere Bedeutung der richtigen Waffenwahl und die anpassbare Controller-Steuerung. Was jedoch in einer Zeit nach dem Cyberpunk-Launch noch weit interessanter ist, laut 343 soll das Spiel zum Start für alle Plattformen bestmöglich optimiert werden.

So zumindest die Aussage von Entwickler Daniele Giannetti im oben erwähnten Blog-Post zu Halo Infinite. Ob ihr den Shooter auf der leistungsschwächeren Xbox One X/S, der Xbox Series X/S oder dem PC spielt, ihr sollt eine optimierte Performance vorfinden.

Um das zu gewährleisten, wurde für Halo Infinite die Multithreading-Lösung der Engine überarbeitet. So konnte sichergestellt werden, dass das Spiel plattformübergreifend effizient läuft und nicht nur auf der Xbox Series X bzw. dem PC.

"We used this new system to transition the renderer to a massively parallel multi-threaded framework to support the increased cost of all our new rendering features and achieve high graphics efficiency on PC CPUs of various size as well as Xbox Series X/S and Xbox One X/S hardware."