Halo Infinite-Fan entdeckt haufenweise neue Multiplayer-Modi, die kommen könnten

Halo Infinite launcht diese Woche endlich die Singleplayer-Story, aber auch Multiplayer-Fans haben Grund zur Freude: Ein neuer Leak zeigt eine ganze Reihe an neuen Modi, die offenbar sogar schon im Spiel angelegt sind. Wann und ob sie wirklich alle auch spielbar sein werden, steht aktuell noch nicht fest, aber vielversprechend wirkt die umfangreiche Auswahl allemal.

Halo Infinite-Fans können sich freuen: Multiplayer-Modi geleakt

Darum geht's: Halo Infinite erscheint zweigeteilt und der kostenlose Multiplayer wurde schon vor einigen Wochen veröffentlicht, während die Story-Kampagne erst übermorgen erscheint. Dem Multiplayer-Modus würden allerdings ein paar neue Modi sehr gut tun und wie es aussieht, kommen die auch. Sie sind wohl sogar schon im Spiel zu sehen.

Redditor WickedSoldier911 hat offenbar eine ganze Reihe an unveröffentlichten Halo Infinite-Modi entdeckt. Die lassen sich anscheinend anschauen, wenn das Spiel offline gestartet wird. Das ging allerdings wohl nur unter einigem Hin und Her, bei dem sowohl PC als auch Xbox und sehr viel An- und Abmelden involviert waren.

Diese Modi könnten kommen: Welche Multiplayer-Modi da offenbar schon in den Tiefen von Halo Infinite schlummern, seht ihr hier.

Arena: Attrition

Arena: Attrition Dodgeball

Arena: Elimination

Fiesta: Attrition

Fiesta: CTF

Fiesta: One Flag CTF

Fiesta: Strongholds

Ranked: Elimination

Ranked: One Flag

Tactical: Slayer

Tactical: Slayer Commandos

Tactical: Slayer Manglers

Tactical: Slayer Sidekicks

Tactical: Slayer Stalker Rifles

Das dürfte alle Fans der entsprechenden Varianten freuen, zumindest wenn diese Multiplayer-Modi dann auch wirklich ins Spiel kommen. Das wirkt angesichts des Fundes zwar einigermaßen wahrscheinlich, ist aber natürlich nicht hundertprozentig sicher. Was fest steht, ist, dass zumindest schon Tactical (SWAT)-, Fiesta- und Free for All-Playlists von Entwicklerstudio 343 Industries bestätigt wurden (via GamingBolt).

Mehr zum Halo Infinite-Multiplayer:

Singleplayer-Story im Test: Obwohl die kostenpflichtige Story-Kampagne von Halo Infinite erst in zwei Tagen erscheint, können wir euch heute schon unseren großen GamePro-Test zu Halo Infinite präsentieren. Darin nehmen wir sowohl den Multiplayer als auch den Singleplayer ganz genau unter die Lupe. Spoiler-Alarm: Das Warten hat sich gelohnt.

Wie findet ihr die aktuellen Multiplayer-Modi? Welche würdet ihr euch für die Zukunft wünschen?