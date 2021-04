Halo Infinite: Nicht mehr lange, dann sehen wir den Master Chief wieder in Aktion

Über neun Monate ist es her, dass wir Halo Infinite das letzte - und bislang auch einzige - Mal in Bewegung sahen. Die mittlerweile berühmt-berüchtigten Gameplay-Szenen aus dem Xbox-Showcase im Juli 2020 zeigten ein insbesondere technisch noch arg nachholbedürftiges Spiel, das kurze Zeit später auf das Jahr 2021 verschoben wurde.

Seitdem halten uns die Entwickler:innen von 343 Industries zwar regelmäßig mit monatlichen Updates samt Screenshots auf dem Laufenden, echte Spielszenen gab es allerdings nicht mehr. Doch das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten offenbar ändern.

"Videos sagen mehr als 10.000 Worte"

Denn wie 343 Industries im neuesten Inside Infinite-Update bekannt gab, müssen wir uns bis zu den nächsten Halo-Videos nicht mehr lange gedulden. So heißt es am Ende des Updates nämlich:

"[...] wir wissen, dass Spiel-Videos mehr wert sind als mindestens 10.000 Worte. Und die großartige Neuigkeit ist, dass der Sommer, also die Game-Industrie-Event-Jahreszeit vor der Tür steht und es dafür glorreiche Pläne gibt. "

Auch wenn hier nicht näher ins Detail gegangen wird, lässt das natürlich keinen anderen Schluss zu, als wenn wir den Master Chief auf seiner Zeta Halo-Mission schon bald wieder in Bewegung erleben können. Zu klären gibt es nämlich noch einiges, wir könnten uns etwa mehr Details zu Waffen und Ausrüstungen, eine Gameplay-Präsentation der grafischen Verbesserungen sowie mehr Hintergründe zur Story vorstellen.

Einen heißen Kandidaten für die Veröffentlichung des oder der neuen Videos gibt es jedenfalls schon. Denn vom 12. bis 15. Juni findet die digitale E3 statt, Microsoft ist dafür bereits als Partner bestätigt. Gut möglich also, dass wir den Master Chief in diesem Zeitraum wieder in Aktion erleben werden.

Halo Infinite wird im Herbst 2021 für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen, ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht. Erst kürzlich hat Microsoft bestätigt, dass der Shooter Cross-Play und Cross-Progression zwischen den unterschiedlichen Plattformen bieten wird.

Seid ihr schon gespannt auf die neuen Gameplay-Szenen?