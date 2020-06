Halo Infinite-Soundeffekte werden aus alten Xbox-Konsolen gemacht

Halo Infinite soll pünktlich zum Launch der Xbox Series X erscheinen, ein knappes halbes Jahr dauert es also noch bis zum Release. Zu Details oder gar Gameplay zum Spiel hüllen sich Entwickler 343 Industries und Microsoft weiterhin in Schweigen, weswegen sich gierig auf jedes Infohäppchen gestürzt wird, welches die Entwickler veröffentlichen.

Das neueste ist ein kurzer Videoclip, der die Soundaufnahmen zum Spiel zeigt. Und die sind in diesem Falle ziemlich ungewöhnlich. Denn mithilfe besonderer Gerätschaften werden die elektromagnetischen Felder von alten Xbox-Konsolen aufgezeichnet und in Audiosignale umgewandelt. Und die klingen ziemlich futuristisch, hört mal rein.

We're just weeks away from seeing Halo Infinite. Good reminder that the Halo team is using original Xbox consoles to record the electromagnetic fields emitting from them to create sound effects in Halo Infinite pic.twitter.com/rdt7BcK3re