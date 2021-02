Halo Infinite und dann? Stellenanzeige gibt Hinweis auf weiteres Halo-Spiel

Wenn Halo Infinite im Herbst 2021 erscheint, wird für viele Fans der Reihe eine lange Wartezeit zu Ende gehen. Denn seit Teil 5 sind dann knapp 6 Jahren vergangen, die Erwartungen sind also dementsprechend hoch.

Derzeit arbeitet das Team von 343 Industries fieberhaft an der Verbesserung des Shooters, der eigentlich schon zum Launch der Xbox Series X/S erscheinen sollte, dann aber verschoben wurde. Mit monatlichen Updates sollen Fans bis zum Release auf dem Laufenden gehalten werden, kürzlich gab es etwa Neues zur Sandbox des Spiels.

Halo Infinite ist also der nächste große Eintrag in der Serienhistorie und wird laut den Entwickler*innen auch für mehrere Jahre die große zentrale Halo-Plattform sein. Dennoch stellt sich die Frage, was 343 Industries nach Halo Infinite machen wird - neben der Content-Begleitung des neuen Halo-Spiels natürlich.

Und es hat ganz den Anschein, als würden hinter verschlossenen Türen die Weichen für ein neues Halo-Spiel bereits gestellt. Laut einer Stellenanzeige sucht 343 Industries nämlich derzeit einen Producer für "ein neues Projekt im Halo-Universum". Die anschließende konkrete Jobbezeichnung deutet stark auf ein Spiel hin, denn der Producer wird mit kleineren Teams aus den Bereichen User Research, Test, Marketing und weiteren zusammenarbeiten.

Was könnte das neue Projekt sein?

Das ist natürlich reine Spekulation. Da Infinite über längere Zeit als Plattform ausgebaut werden soll, ist zumindest nicht zu erwarten, dass 343 Industries direkt mit einem Halo 7 beginnt. Deutlich wahrscheinlich ist tatsächlich ein komplett neuer Ableger.

Potenzial für Geschichten bietet das riesige Halo-Universum jedenfalls genug, mittlerweile existieren diverse Romane, Filme & Serien sowie Comics, deren Charaktere ein mögliches neues Spiel aufgreifen könnte.

Falls ihr übrigens auf Halo Infinite wartet, hätten wir da einen Tipp für euch:

Gesucht wurde schon im letzten Jahr

Die Producer-Stelle ist nicht die einzige, die 343 Industries für das neue Halo-Projekt besetzen will. Bereits im letzten Jahr wurde ein Senior Producer gesucht. Ebenfalls für ein neues Projekt, ebenfalls im Halo-Universum. Sehr wahrscheinlich, dass damals schon das Projekt gemeint war, das auch in der aktuellen Stellenausschreibung auftaucht.

Neues Projekt hin oder her: Erstmal steht Halo Infinite auf der Agenda. Denn bis das nicht offiziell erschienen ist - und Herbst 2021 ist ja noch ein bisschen hin - wird es vermutlich keine weitere Halo-Ankündigung von 343 Industries geben.