Halo Infinite vor Release spielen: Entwickler verraten, wie ihr das macht

Auch Ende Juli hat Halo Infinite noch immer keinen offiziellen Release. Bekannt ist lediglich, dass der Shooter Ende 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Dafür haben wir seitens 343 Industries in den vergangenen Wochen und Monaten via Entwickler-Updates allerhand über den nächsten Auftritt des Master Chief gelernt. Jetzt hat das Studio verraten, wie ihr euch noch vor Veröffentlichung einen ersten Eindruck vom Spiel machen könnt.

Halo Infinite bald in mehreren "Flights" spielbar

Laut 343 soll es noch vor Release eine ganze Serie an Beta-Phasen geben, vom Studio selbst flights genannt, die euch auf den Start des Xbox-Exclusives vorbereiten.

Wann geht's los? Darüber hüllt sich 343 noch in Schweigen. Da mehrere flights geplant sind und der Release nicht mehr fern ist, dürfte es jedoch nicht mehr allzu lange bis zur Ankündigung dauern.

Was ihr jedoch tun müsst, um an den flights teilzunehmen, darüber gibt es jetzt genau Infos.

So könnt ihr Halo Infinite vorab spielen

Auf der offiziellen Halo-Webseite wurde jetzt genau aufgelistet, wie ihr euch vorab Zugang zum Spiel verschafft. Wie das funktioniert, erfahrt ihr aber auch hier:

registriert euch als Halo Insider auf der oben verlinkten Seite

stellt sicher, dass ihr eure im Account hinterlegte Mail-Adresse verifiziert habt

Kann jeder an den Beta-Phasen teilnehmen? Leider nein. Nur eine bestimmte Anzahl an Spieler*innen wird eine Einladung zu den flights erhalten. Eine Registrierung garantiert euch also nicht, Halo Infinite vorab spielen zu können. Dazu 343 Industries:

"Die Anzahl an Insidern, die für die einzelnen Phasen eingeladen werden, variiert je nach Umfang und Ziel des jeweiligen flights."

Weitere aktuelle Infos zu Halo Infinite

Laut 343 und auch Xbox-Chef Phil Spencer soll der Release gegen Ende des Jahres fix sein. Es gehe wohl nur noch um "wenige Wochen". Zudem soll die Marke Halo auch im Falle eines Flops von Infinite die kommenden zehn Jahre fortgeführt werden.

Versucht ihr euer Glück bei den flights oder könnt ihr euch noch bis zum Release gedulden?