Xbox-Chef über Halo Infinite: Selbst wenn es ein Flop wird, ist „Halo noch in 10 Jahren hier“

In einem Interview mit IGN wurde Phil Spencer nach der Bedeutung von Halo Infinite für das gesamte Franchise gefragt, und ob der Ableger diesem dauerhaft schaden könnte. Anstatt mit dem Hype-Train volle Fahrt aufzunehmen, gab der Xbox-Chef eine überraschend offene Antwort:

"Ich weiß nicht, ob es das ist, was die Community hören möchte, aber ich bin einfach ehrlich, wenn ich sage, dass ich nicht so darüber denke, also über die Zukunft des Franchise. Halo wird auch in zehn Jahren noch hier sein. Ist Infinite verantwortlich dafür, ob es so lange überlebt? Auf keinen Fall."