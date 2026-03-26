"Ich liebe wie Hogwarts aussieht!" - Der erste Harry Potter-Trailer ist da und das sagt die Community zur Neuauflage

Einige erste Eindrücke zum Harry Potter-Trailer der HBO-Serie.

Viele Menschen haben die Harry Potter-Verfilmungen der 2000er tief in ihr Herz geschlossen. Umso größer ist die Erwartungshaltung gegenüber der kommenden Serie von HBO, die überraschend früh zu Weihnachten 2026 starten soll. Nun wurde der erste Trailer zur ersten Staffel aka dem ersten Schuljahr veröffentlicht – und kommt insgesamt offenbar recht gut an, aber Kritik gibt es natürlich auch.

Der erste Trailer prallt auf die Erwartungen der Fans

Das Risiko einer neuen Harry Potter-Adaption ist groß. Immerhin stehen Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint bei vielen Hogwarts-Fans immer noch hoch im Kurs und werden für ihre Darstellungen gefeiert. Der neue Cast mit Dominic McLauglin, Arabella Stanton und Alastair Stout hat also die schwere Aufgabe vor sich, alte und neue Fans für sich zu gewinnen.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer noch einmal anschauen:

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Ein Blick in die entsprechenden Fan-Foren zeigt, dass das auch bei vielen Potterheads recht gut funktioniert. Im Harry Potter-Subreddit sammeln sich viele Potterheads, die vor allem Erleichterung zeigen, weil sie mit dem Gezeigten zufrieden sind.

Unter dem Trailer-Post auf Reddit freuen sich etwa viele Fans über die Darstellungen von Harrys Tante Petunia oder Ron Weasley. Auch die Darstellung von Hogwarts als Schauplatz wird lobend erwähnt:

“Ohhh, ich liebe es wie Hogwarts aussieht!” sagt User brg9327 und bekommt dafür mehrere tausend Upvotes. “Der Unterrichtsraum ist fantastisch!” pflichten andere Fans darunter bei.

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Auch die neuen Screenshots, die HBO mit dem Trailer veröffentlicht hat, werden positiv besprochen. Im Subreddit zur Serie heißt es etwa unter einem der Top-Posts:

"Ganz ehrlich, der 90er-Jahre Vorstadt-Albtraum der Dursleys ist unglaublich. Sie haben es perfekt getroffen"

"Sie haben das Innere von Hogwarts wahnsinnig gut hinbekommen, ich liebe es! Kann's kaum abwarten das Schloss von außen zu sehen... ich hoffe, das sparen sie sich für die Show auf".

Die Darstellung der Kulissen und der meisten Charaktere lässt viele Fan-Herzen also offenbar höher schlagen und das ist ja schonmal eine gute Sache.

Wo Licht ist, ist auch Dunkelheit

Allerdings gibt es trotzdem viele kritische Stimmen. Ein Punkt der sowohl positiv, als auch negativ gelesen werden kann, ist nämlich die Nähe einiger Szenen zu den Originalfilmen. Tatsächlich entsprechen einige Einstellungen nahezu haargenau den Bildern, die wir schon aus den Filmen kennen.

User sepi0l_45 hat einen praktischen Vergleich gebastelt, in der die Ähnlichkeiten durch die direkte Gegenüberstellung sehr gut zur Geltung kommen:

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Während das bei manchen für nostalgische Gefühle sorgt, äußern sich einige Fans auch eher mit Abstand dazu. Unter dem offiziellen YouTube-Upload des Videos heißt es etwa im Top-Kommentar:

“Es fühlt sich an, wie wenn du neue Menschen in deinem alten Zuhause siehst”

Ebenfalls kritisiert wird die Beleuchtung. Wie so oft bei modernen Produktionen sind einige Einstellungen auffällig dunkel, was besonders im direkten Vergleich mit dem alten Film-Klassiker auffällt.

“Vielleicht sollten sie im Zug mal das Licht anmachen”, schreibt ein User etwa spöttisch auf Reddit.

“Ein paar schöne Aufnahmen, aber es ist definitiv dunkler und farbärmer, wie vieles von HBOs digitaler Bildsprache”, ergänzt CriticalNature9086.

Optik ist natürlich hauptsächlich Geschmackssache und gerade bei einer Neuauflage von so beliebten Klassikern ist es nicht verwunderlich, dass jede Ähnlichkeit oder Änderung auf gemischte Gefühle stößt.

Was denkt ihr: Glaubt ihr, die erste Staffel kann mit der ersten Leinwand-Adaption von Stein der Weisen mithalten oder bleibt ihr einfach Daniel Radcliffe und Emma Watson treu?