Hogwarts Legacy: Aus Azkaban entkommen - Dementoren, Auroren und Gefängnisausbrüche kommen mit dieser Mod endlich ins Spiel

Hogwarts Legacy hat Azkaban sträflich vernachlässigt. Diese Mod behebt das Problem.

Hogwarts Legacy hat zwar für viele Harry Potter-Fans einiges richtig gemacht, lässt aber auch viel Potenzial liegen. Ein Beispiel dafür ist das finstere Magie-Gefängnis Askaban, das im Open-World-Spiel nur einen sehr kurzen Auftritt bekommt – allerdings nur für Hufflepuff-Mitglieder. Mit der offiziellen Mod-Unterstützung könnt ihr jetzt aber nachhelfen.

Das erwartet euch mit der Azkaban-Mod

Für die PC-Version könnt ihr euch die Mod "Azkaban" von nathdev über den entsprechenden Reiter im Hauptmenü herunterladen. Damit wird der düstere Ort deutlich ausgebaut und ein neuer, kleiner Dungeon.

Diese Features stecken drin:

Wenn ihr unverzeihliche Flüche nutzt und dabei beobachtet werdet, schickt euch das Ministerium Auroren auf den Hals

Werdet ihr von ihnen besiegt, kommt ihr nach Azkaban in eine Zelle

Falls ihr Alohomora auf Stufe 3 gelernt habt, könnt ihr ausbrechen und euch den Weg aus dem Gefängnis freikämpfen

Wie installiere ich die Mod? Geht im Hauptmenü der PC-Version zum entsprechenden Reiter und sucht nach der Mod "Azkaban". Von dort aus könnt ihr sie auch installieren. Die Konsolenversion hat aktuell keinen Mod-Support. Ob Avalanche hier per Update nachhilft, ist ungewiss.

Für einen Gameplay-Eindruck der Mod könnt ihr euch hier das Let's Play des YouTubers Benjamin Snow:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling

Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK.



Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Auroren und Dementoren im Kerker

Auf dem Weg nach draußen gibt es sogar ein paar kleine Story-Häppchen und Geheimnisse wie versteckte Kisten zu entdecken. Es lohnt sich also, wenn ihr euch ein wenig umschaut.

Dementoren kommen auch zum Einsatz, allerdings handelt es sich nicht direkt um einen neuen Gegnertyp. So weit geht die Fan-Mod leider nicht. Dennoch müsst ihr in einer Sequenz aufpassen, euch nicht von den Finsterlingen erwischen zu lassen.

Ihr könnt euch auch mehrmals schnappen lassen. Für Wiederholungstäter gilt, dass die Wachen in Azkaban mit jedem Mal stärker werden. Falls euch der erste Ausbruch also noch vergleichsweise leicht fallen sollte, wird es später vermutlich kniffliger.

Hogwarts Legacy erscheint übrigens am 5. Juni für die Switch 2. Was die neue Version besser macht, als auf der originalen Switch, erfahrt ihr in diesem Video:

3:26 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Autoplay

Ein klarer Fall für die Fortsetzung

Für den Nachfolger von Hogwarts Legacy hat Entwickler Avalanche hier auf jeden Fall Potenzial für Verbesserungen. Dass das berühmte Gefängnis im Spiel so kurz kommt, war zum Release eine ziemliche Enttäuschung. Gleiches gilt für das Nutzen der unverzeihlichen Flüche, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen zu befürchten gibt.

Die Azkaban-Mod liefert einen Ansatz, wie der nächste Teil ungefähr funktionieren könnte. Vorstellbar wäre etwa ein Fahndungssystem, mit dem wir ähnlich wie in GTA 5 von Auroren verfolgt werden und das Ministerium immer stärkere Einheiten auf uns ansetzt.

Auch der Dungeon selbst könnte als vollwertiges Feature natürlich noch mehr ausgearbeitet werden, als das in einer Fan-Mod möglich ist. Vielleicht ist Azkaban ja auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für einen möglichen dunklen Storypfad, den sich ebenfalls viele Fans für Hogwarts Legacy gewünscht haben.

Ob das alles passiert, bleibt abzuwarten. Immerhin wissen wir, dass Publisher Warner Bros. nach dem großen Erfolg des Open-World-Spiels auf jeden Fall an der Marke festhalten möchte. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es neue Infos zum nächsten Teil gibt.

Was denkt ihr: Habt ihr Azkaban in Hogwarts Legacy vermisst und würde dem Spiel ein Fahndungssystem gut tun?