Snapes erste Worte an Harry in „Der Stein der Weisen“ waren wohl kein Zufall und zeigten von Anfang an die wahre Natur der Figur

Snape gehört zu den wichtigsten Figuren im Harry Potter-Universum.

Die Beziehung von Harry und Snape nimmt in den "Harry Potter"-Filmen und -Büchern eine besonders wichtige Rolle ein. Die beiden können sich von Anfang an nicht ausstehen und geraten in allen sieben Teilen wiederholt aneinander.

Die Beziehung ist besonders kompliziert, weil Snape Harrys Eltern kannte – im Gegensatz zu Harry selbst. Der Zaubertrank-Professor hat Hogwarts nämlich mit Lilly und James Potter gemeinsam besucht. Einen Hinweis auf die weiteren Ereignisse hat J.K. Rowling dabei schon in Snapes allererstem Satz versteckt – zumindest glauben das einige Fans.

Diese Zutaten sind kein Zufall

Darum geht's: Zum ersten Mal treffen Harry und Snape gewissermaßen in der Großen Halle aufeinander, allerdings unterhalten sie sich dort nicht, sondern funkeln sich nur aus der Entfernung an. Zum Gespräch kommt es daher erst in Harrys erster Zaubertrankstunde.

Hier stellt Snape Harry ein paar fiese Fragen, die ein Erstklässler so kaum beantworten kann. Er fragt unter anderem:

„Potter! Was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss gemahlene Affodillwurzel hinzufüge?“

Was zuerst vielleicht einfach nach einer Art "Zauberer-Kauderwelsch" klingt, könnte tatsächlich einen tieferen Sinn haben. Die Pflanzen haben in der Floriografie, also der Sprache der Blumen nämlich eigene Bedeutungen:

Affodill ist eine Lilienart und mit dem Tod verbunden

Wermut wird oft mit Bedauern und Bitterkeit assoziiert, wurde aber als Schutz verbrannt

Lily, der Name von Harrys Mutter, kommt ebenfalls von der Lilie, womit wir der geheimen Botschaft schon näher kommen. Diese kann unterschiedlich interpretiert werden, wie etwa dieser Reddit-Beitrag beweist.

In Snapes Worten könnte sich so seine Trauer über den Tod von Harrys Mutter ausdrücken. Oder aber sein Schwur, ihn zu Ehren seiner Mutter zu beschützen. So oder so sind die Zutaten wohl kaum zufällig gewählt. Bestätigt, etwa durch die Autorin, wurde die Theorie bisher allerdings noch nicht.

Eine weitere Ebene: Im ersten Teil wird übrigens nicht aufgeklärt, was man erhält, wenn man Affodillwurzel einem Wermutaufguss hinzufügt. Die Antwort darauf gibt es erst im sechsten Film (via Harry Potter Wiki)

Hier sollen die Schüler*innen nämlich unter Anleitung von Professor Slughorn den "Trank der lebenden Toten" brauen. Dieser besteht aus den oben genannten Zutaten.

Der Trank ist besonders knifflig und Harry ist der einzige aus der Klasse, der ihn tatsächlich brauen kann. Was Slughorn und die anderen Schüler*innen aber nicht wissen, ist, dass ihm das nur mit der Hilfe des Buchs des Halbblutprinzen gelingt. Und dabei handelt es sich, so ein Zufall, um Snape.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr die tiefere Bedeutung der Worte schon gekannt?