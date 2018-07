Niantic kann noch nicht sagen, ob Harry Potter: Wizards Unite wirklich dieses Jahr erscheint. Das neue Augmented Reality-Spiel der Pokémon GO-Macher sollte eigentlich in der zweiten Hälfte von 2018 aufschlagen, das sagte jedenfalls der Chef John Hanke im Januar.

Bislang haben wir aber nichts mehr von Wizards Unite gehört, der Release scheint gefährdet. Daher hat Eurogamer auf dem Safari Event von Pokémon GO in Dortmund nachgehakt. Auf die Frage hin, ob das Mobile-Game tatsächlich noch dieses Jahr fertig wird, sagte Hanke einfach nur "wir werden sehen".

Launch-Desaster soll vermieden werden: Aus dem Gespräch wird deutlich, dass es Niantic nicht eilig hat, Wizards Unite verfrüht in die App Stores zu stellen. Hanke beteuerte bereits Anfang des Jahres, dass man aus dem chaotischen Start von Pokémon GO gelernt habe und die Fehler nicht wiederholen wolle.

Zur Erinnerung: Pokémon GO hatte zum Launch wiederholt mit Serverausfällen und Verbindungsproblemen zu kämpfen, weil Niantic nicht auf den Spieleransturm vorbereitet war.

"Wir wollen es verwirklichen, wenn das Spiel fertig ist. Wir wollen einen Todesmarsch vermeiden, indem wir das Spiel an einem bestimmten Tag veröffentlichen, koste es, was es wolle. Also lassen wir uns etwas Spielraum. Wir werden ein paar Tests am Ende durchführen und je nachdem, wie die Leute das Spiel annehmen und ob wir Bugs oder Probleme finden, nehmen wir uns selbst die Zeit dafür, bevor das Spiel erscheint."