Hartholz in Coral Island: So kommt ihr an die wichtige Ressource

Für Hartholz reicht die einfache Axt nicht aus.

Um sich in Coral Island nach und nach eine immer größere und effizientere Farm aufzubauen, brauchen wir allerhand Ressourcen. Hartholz zählt auch dazu. Allerdings reicht es nicht, mit der normalen Axt ein paar Bäume zu fällen. Wie schon in zahlreichen anderen Farming-Simulationen müssen wir unser Werkzeug erst aufwerten.

Was ist Hartholz?

Hartholz ist eine qualitativ hochwertigere Ressource in Coral Island. Sie ist unverzichtbar für den Ausbau der Farm. Es wird beispielsweise benötigt, um eine Scheune zu bauen.

Wie komme ich an Hartholz?

Während wir beim Fällen von Bäumen mit einer normalen Axt nur herkömmliches Holz erhalten, braucht es eine Silberaxt, um Hartholz aus den Baumstämmen zu gewinnen (beispielsweise im Osten der Waldmine). Für die großen Baumstümpfe auf der Farm benötigen wir dafür sogar die Goldaxt.

Manchmal lässt sich Hartholz auch in zerstörbaren Kisten finden. Haben wir außerdem Stadtrang B erreicht, können wir Hartholz in der Schreinerei für 150 Münzen das Stück kaufen.

Wie verbessere ich meine Axt für das Hartholz?

Um die Axt aufzuwerten, besuchen wir die Schmiede von Rafael und Pablo. Gegen ein paar Ressourcen, Münzen und Geduld verbessern sie alle unsere Werkzeuge.

Für die Bronzeaxt brauchen wir:

5x Bronzebarren

20x Holz

1.500 Münzen

Die Aufwertung dauert einen Tag.

Für die Silberaxt brauchen wir:

1x Bronzeaxt

5x Silberbarren

20x Holz

3.000 Münzen

Die Aufwertung dauert zwei Tage.

Für die Goldaxt brauchen wir:

1x Silbereaxt

3x Goldbarren

5x Hartholz

10.000 Münzen

Die Aufwertung dauert zwei Tage.

Öffnungszeiten der Schmiede:

Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr

Samstag von 9:00 bis 14:00 Uhr

Wo bekomme ich Bronzen-, Silber- und Goldbarren her? Im Schmelzofen (den Plan dafür bekommen wir automatisch von Pablo) stellen wir die Barren selbst her. Dafür benötigen wir Kohle und das entsprechende Erz. Das wiederum bauen wir in der Mine ab oder kaufen es in der Schmiede (Bronzeerz = 150 Münzen, Silbererz = 500 Münzen, Golderz = 1.500 Münzen).