In Forza Horizon 6 verlieren einige Spieler gerade ihren kompletten Fortschritt - Entwickler geben Tipps, wie ihr das vermeiden könnt

Forza Horizon 6 macht aktuell Probleme – Playground Games arbeitet bereits an einem Fix.

Der unbeabsichtigte komplette Fortschrittsverlust bei einem Spiel ist für die meisten vermutlich ein absolutes Horrorszenario. Und genau das scheint gerade einigen Spieler*innen beim Open World-Rennspiel Forza Horizon 6 zu passieren.

Wie IGN berichtet, untersucht das Support-Team von Entwickler Playground Games bereits die Ursachen dafür und hat in der Zwischenzeit ein paar Tipps gegeben, was ihr tun könnt, um das Fortschrittsverlust-Problem zu vermeiden.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Zusammenhang mit Quick Resume vermutet

Das offizielle Statement auf der Forza-Support-Seite lässt vermuten, dass es einen Zusammenhang mit der Quick Resume-Funktion gibt. Dementsprechend wird geraten, diese Funktion für Forza Horizon 6 auszuschalten. Falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert:

Drückt auf der Forza Horizon 6-Kachel im Dashboard die Menü-Taste

Wählt "Spiel und Add-Ons verwalten

Geht auf "Quick Resume-Einstellungen"

Setzt das Häkchen bei "Quick Resume deaktivieren"

Außerdem rät das Support Team unter anderem noch zu folgenden Dingen:

Stellt sicher, dass ihr online seid, wenn ihr das Spiel beendet

Beendet das Spiel nicht während Momenten, in denen Speicherhinweise auftauchen

Schaltet die Konsole nicht aus, während ihr spielt.

Spieler*innen, die zwischen PC, Konsole und Streaming hin- und herwechseln, sollen zudem besonders vorsichtig sein und das Spiel auf dem einen System jeweils komplett schließen, bevor beim anderen weitergemacht wird.

Playground Games hat zudem angekündigt, dass es im Laufe des Tages noch ein System-Update geben soll, das das Problem möglicherweise bereits beheben könnte.

Community identifiziert mögliche "problematische" Autos

Auch die Community forscht nach möglichen Ursachen für das Problem und mutmaßt, dass es mit bestimmten Autos zusammenhängen könnte (via IGN.com).

Wenn ihr auch Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr folgende Autos aktuell nicht fahren, lackieren, mit Decals ausstatten oder Designs dafür teilen:

1993 Schuppan 962CR

2003 Ford F-150 SVT Lightning

1988 Lamborghini Countach LP5000QV

1957 Chevrolet Bel Air

2020 Wuling Sunshine S Forza Edition

Forza Horizon 6 ist seit Mitte Mai für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich, eine PlayStation 5-Version soll im Laufe des Jahres folgen.