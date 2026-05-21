Baldur's Gate 3 Update für PS5 und Xbox schaltet 17 neue Mods frei – bringen zwei neue Klassen, Quality-of-Life-Verbesserungen und mehr

Zeit für den nächsten Run durch die Schwertküste.

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Stephan Zielke
21.05.2026 | 16:02 Uhr

Larian schaltet weitere Mods frei und wir machen uns schon mal für den nächsten Durchlauf fertig. Larian schaltet weitere Mods frei und wir machen uns schon mal für den nächsten Durchlauf fertig.

Mods waren lange eigentlich nur etwas für PC-Spieler*innen. Doch in den letzten Jahren setzten sich Modifikation von Fans auch auf der heimischen Couch durch, auch ohne dass ihr irgendwelche Drittseiten nutzen müsst.

So wie bei Baldur's Gate 3, was seinen Mod-Support auf PS5 und Xbox immer mehr ausbaut und mit offiziellen Mods sicherstellt, dass euer Spiel nicht direkt beim Start abstürzt. Jetzt hat Larian Studios 17 weitere Mods für die Konsolen-Version freigeschaltet. Natürlich vollkommen kostenlos.

Neue Klassen und noch mehr Chaos

Besonders spannend dürften dabei vor allem die neuen Klassen sein.

Mit der DragonSoul landet eine komplett neue Hybrid-Klasse im Spiel, die Nahkampf und Magie kombiniert und sich rund um Drachenverehrung dreht. Dazu kommen gleich vier eigene Unterklassen.

Video starten 58:05 Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)

Außerdem gibt es mit Huffman’s Magus eine weitere Klasse, die stark auf Waffenmagie setzt und sogar magische Schilde oder Waffenverzauberungen erschaffen kann. Auch hier gibt es gleich mehrere Unterklassen.

Kleriker bekommen ebenfalls Nachschub. Die neue "Poverty Domain"-Unterklasse setzt auf einfache Kleidung statt schwerer Rüstung und konzentriert sich stärker auf defensive oder nicht-tödliche Fähigkeiten. Perfekt für euren nächsten Pazifisten-Run.

Daneben landen aber auch wieder jede Menge kleinere Mods im Spiel.

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Mehr Komfort, Romantik und Frisuren

Darunter sind typische Quality-of-Life-Features wie ein automatischer Zutaten-Sammler oder zusätzliche Anpassungen für Paladine.

Andere Mods drehen dagegen komplett frei. So bekommt Gortash beispielsweise ein komplettes Makeover im Stil von TV-Koch Guy Fieri. 

Wer es dezenter mag: Astarion erhält eine neue Frisur mit deutlich längeren Locken und für Shadowheart wurde ein Problem mit bestimmten Romance-Szenen behoben, die ihr nur sehen konntet, wenn ihr ansonsten sehr spezielle Dialogoptionen gewählt hattet.

Insgesamt stehen damit inzwischen über 1.200 Mods zur Verfügung, die auch mit den Konsolen-Versionen kompatibel sind.

Damit steht eurem nächsten Run, den ihr dann wieder in Act 3 abbrecht, nichts mehr im Wege.

Welche Mods nutzt ihr aktuell in Baldur’s Gate 3?

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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