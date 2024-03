Helldivers 2: Geleaktes Gameplay zeigt erstmals Kampffahrzeuge mit stationärem Maschinengewehr

Helldivers 2, so schaut es aus, bekommt neben Mechs wohl bald auch Fahrzeuge.

Erst gestern ist erstes Gameplay mit Mechs geleakt, die bereits vorab von Entwickler Arrowhead für den Shooter angekündigt waren und wohl bald ihren Weg in Helldivers 2 finden.

Heute ist ein weiteres Video aufgetaucht, das Fans des Vorgängers kaum überraschen dürfte. Gezeigt wird nämlich ein Kampffahrzeug, das samt aufgeschnalltem Maschinengewehr den Käfern ordentlich einheizt.

Erstes Fahrzeug für Helldivers 2 gesichtet

Als Live-Service-Spiel wird Helldivers 2 stetig mit neuen Inhalten gefüttert, die das ohnehin schon tolle Grundgerüst weiter verbessern und euch bei Laune halten sollen.

Im geleakten Video, das ein X-User heute geteilt hat, ist eine Art Kampfbuggy zu sehen, der von zwei Spieler*innen genutzt wird. Während der eine fährt, kann der andere ein stationäres Maschinengewehr bedienen, das in der Mitte des Fahrzeugs angebracht ist.

Hier könnt ihr euch das geleakte Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann es die Fahrzeuge jedoch ins Spiel schaffen, ist derweil noch unklar. Bekannt ist nach einer Aussage von Entwickler Arrowhead lediglich, dass die Mechs bereits "good to go" sind, also jederzeit im Spiel landen dürften.

Falls das passiert und sobald wir mehr über den Kampfbuggy und seine weiteren mobilen Freunde erfahren, lest ihr's natürlich hier auf GamePro.

Hier findet ihr noch ein paar weitere akuelle Meldungen zum Shooter-Überflieger:

Helldivers 2 könnt ihr seit dem 08. Februar auf PS5 und PC zocken. Zwar gibt es aufgrund des ernormen und nicht abreißenden Andrangs immer noch Probleme mit den Servern, seid ihr jedoch erst einmal im Spiel, erwartet euch nicht nur laut GamePro-Tester Tobi einer der besten (Koop-)Shooter der vergangenen Jahre.

Erst Mechs, jetzt Fahrzeuge. Welche Neuerungen für Helldivers 2 wünscht ihr euch noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!