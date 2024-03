Helldivers 2-Fans sind sich sicher: Der Sandwurm ist im Anmarsch! Und das spricht dafür

Schon die Bile Titans sind echte Gegner-Oschis in Helldivers 2. Der Sandwurm soll noch einmal deutlich größer sein.

Der Koop-Shooter Helldivers 2 ist als Service-Game angelegt, wird also zukünftig weitere Inhalte bekommen. Mit dem Patriot-Mech wurde erst kürzlich ein neues Fahrzeug eingeführt, Spekulationen ranken sich aber bereits um neue Waffen und Gegnertypen. Und vom Comeback eines ganz bestimmten Gegners ist die Helldivers-Community derzeit felsenfest überzeugt.

Um welchen Feind handelt es sich? Um den sogenannten "Hive Lord". Das ist ein riesiger Sandwurm, der Fans schon aus dem ersten Helldivers aus dem Jahr 2015 bekannt sein dürfte.

Was für ein Hive Lord-Comeback spricht

Auf Reddit postete User Tnel2017 ein Bild, dass die Hive Lord-Vermutungen stützen soll. Es zeigt nämlich eine Art Statue auf einem Wüstenplaneten.

Dabei soll es sich laut des Redditors um abgeworfene Haut des Ungeheuers handeln. Auch die Erschütterungen auf manchen Planeten sollen ein Zeichen für das bevorstehende Comeback sein.

In den Kommentaren erstarren viele User*innen bereits in Ehrfurcht vor der Größe des mutmaßlichen Feindes. Denn die Häutungsreste deuten schon an, dass der Hive Lord gewaltige Ausmaße haben muss. Die ohnehin schon ziemlich großen Bile Titans seien im Vergleich nur "mittelgroß", wie jemand in den Kommentaren schreibt.

Wann könnte der Hive Lord erscheinen? Darauf gibt es keinen konkreten Hinweis. Überhaupt solltet ihr diese Meldung aktuell als das betrachten, was sie ist: Ein Fan-Wunsch bzw. eine Fan-Überzeugung.

Denn es kann natürlich auch sein, dass Entwickler Arrowhead die Hive Lord-Anspielungen schlicht als Easter Eggs ins Spiel gebaut hat – ohne konkreten Hintergedanken.

Deutlich sicherer scheint jedenfalls die Rückkehr einer kompletten Gegnerfraktion aus Helldivers 1, nämlich die Illuminate.

Diese Alienmonster sind zwar noch nicht offiziell bestätigt, kürzlich gab es allerdings einen Leak mit Konzeptmodellen, der schon andeutet, dass wir es zukünftig in Helldivers 2 noch mit einer weiteren Feindsorte zu tun bekommen werden.

Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar 2024 für die PS5 und den PC erhältlich.

Welche Feinde würdet ihr euch für die Zukunft in Helldivers 2 wünschen?