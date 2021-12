Red Dead Redemption 2: Witcher-Darsteller Henry Cavill wünscht sich Filmumsetzung

Henry Cavill springt derzeit von Interview zu Interview, um die zweite Staffel der Netflix-Serie von The Witcher zu promoten. Eines wird dabei immer wieder offensichtlich: Der Mann liebt Videospiele – und nicht nur The Witcher (Wild Hunt hat er zweimal durchgespielt), sondern Videospiele im Allgemeinen. Deshalb sinniert der Darsteller von Geralt von Riva über weitere Serien- und Film-Umsetzungen bekannter Franchises.

Henry Cavill hat Spaß an Red Dead Redemption

In einem Interview mit Gamereactor erzählt Cavill, dass er momentan Red Dead Redemption 2 spiele. Zwar sei er damit etwas spät dran, doch das Western-Abenteuer begeistere ihn sehr. So sehr, dass er sich vorstellen könnte, das Spiel auf irgendeine Weise in einen Film umzuwandeln. Wirklich schwierig wäre das wohl nicht, denn RDR 2 erzählt ohnehin eine interessante Geschichte mit denkwürdigen Charakteren. Ob Cavill die Story um Arthur Morgan und John Marston neu erzählen oder sich nur das Universum borgen möchte, lässt er jedoch offen.

Hinter Cavills Wunsch, möglichst viele Spiele auf den Fernseher oder die große Leinwand zu bringen, steckt vermutlich nicht nur sein Dasein als bekennender Nerd. Er sieht wohl auch das Potenzial, das in der Branche steckt. Während sich die Filmindustrie in der Corona-Pandemie bis auf wenige Ausnahmen schwer tut, profitiert die Videospiel-Branche eher davon.

Cavill angeblich an Mass Effect-Produktion beteiligt

Henry Cavill steht auch auf Mass Effect, das ist bekannt. Aber steckt dahinter vielleicht mehr? Angeblich befinden sich sowohl bei Netflix als auch bei Amazon Serien zu dem Sci-Fi-Franchise in Arbeit. Allerdings wird wohl nur die Produktion von Amazon auch echte Schauspieler beinhalten. Und Cavill könnte dabei sein. Auf Instagram postete der Schauspieler einen mysteriösen Teaser, der sich später als Drehbuch zu einem Mass Effect-Projekt entpuppte. Cavill als Commander Shepard? Wir werden sehen.

Bis auf Weiteres bekommen wir Cavill aber nur als Geralt in der neuen The Witcher-Staffel zu sehen. Hier sehnt ihr den neuesten Trailer dazu:

Alle wichtigen Informationen zur neuen The Witcher-Staffel findet ihr in unserer Serien-Übersicht. Nach der zweiten Staffeln soll es das aber nicht gewesen sein. Uns erwarten noch weitere Staffeln, in denen wir Cavill als Hexer erleben dürfen.

Was haltet ihr von einem Red Dead Redemption-Film mit Cavill in der Hauptrolle?