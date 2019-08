Control - Habt ihr schon Hideo Kojima im Spiel entdeckt?

Denken wir an Verrücktes aus den vergangenen zwei Wochen, dann kommen uns auf der einen Seite schnell Bilder von Hideo Kojima und seiner Präsentation von Death Stranding und auf der anderen Seite Remedys surreales Action-Adventure Control in den Sinn.

So verwundert es schon fast nicht mehr, dass sich die Wege des Metal Gear-Directors und des finnischen Entwicklers in Control kreuzen. Kojima findet ihr nämlich im Spiel.

Kojimas Gastauftritt in Control

Wer das Umfeld von Kojima in den sozialen Medien ganz genau beobachtet, der konnte schon im März diesen Jahres eine Idee von einem Cameo-Auftritt im Abenteuer rund um Jesse Faden bekommen.

So twitterte Kojimas persönliche Assistentin Ayako, dass er aktuell "Synchronisation für den anderen Sam" mache.

He managed to do some voice recording for the other Sam? (not for DS) https://t.co/Pq6pYLNR6f — Ayako (Touchy!) (@Kaizerkunkun) March 19, 2019

Wie wir jetzt wissen, war "der andere Sam" niemand geringeres als Sam Lake, seines Zeichens Lead Writer von Control und vielen als Model von Max Payne bekannt.

Was macht Kojima im Spiel?

Kojima finden wir in der Rolle von Dr. Yoshimi Tokui in der Mission "Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Esperience". Zu sehen ist er zwar nicht, jedoch führt er mit seiner Stimme auf Japanisch durch die Mission. Damit ihr auch versteht, was er zu sagen hat, steht ihm wie zuletzt auf der Opening Night der gamescom sein Head of Marketing Aki Saito als Übersetzer zur Seite.

Seinen Auftritt im Spiel könnt ihr im Video von YouTuber dragonddarkPSn sehen und vor allem hören.

Control im Test

Remedys Kontrollverlust

Wie nicht anders zu erwarten, ist das was er im Spiel sagt reichlich wirr, surreal und konfus. So geht es unter anderem in seinem gut sechsminütigen Auftritt um den Geschmack von Kartoffelchips. Auch rät er dem Spieler, sich mit Bäumen zu unterhalten.

Control ist in dieser Woche für PS4, Xbox One und den PC erschienen.

Habt ihr Kojima bereits im Spiel entdeckt?