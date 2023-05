Hogwarts Legacy-Update macht Spinnen so lächerlich, dass ihr euch nicht mehr fürchten müsst

Hogwarts Legacy wurde um einen Arachnophobie-Modus erweitert.

Konntet ihr Hogwarts Legacy bislang nicht spielen, da rund um die Zauberschule zu viele eklige Spinnen wuseln und euch eure Arachnophobie schlicht einen Strich durch die Rechnung macht? Falls ja, haben wir jetzt eine ganze fantastische Nachricht für euch. Entwickler Avalanche hat pünktlich zum Release der Versionen für PS4 und Xbox One auf allen Plattformen einen Patch ausgerollt, der unter anderem einen neuen Arachnophobie-Modus bietet, der allen Spinnen im Spiel ein neues Aussehen verpasst. (siehe Bild oben)

Das ändert der Arachnophobie-Modus in Hogwarts Legacy

Nachfolgend führen wir euch im Detail die Änderungen auf, die der neue Modus mit sich bringt. Aktivieren könnt ihr ihn übrigens unter den Einstellungen zur Barrierefreiheit im Menü.

Ist der Modus aktiviert, dann wird...

das Aussehen aller Spinnen wird verändert

reduziert und entfernt alle Spinnengeräusche

entfernt die Spinnen-Bodeneffekte

statische Spinnenkörper im Spiel werden unsichtbar, die Hitbox bleibt jedoch aktiv

Ganz wichtig: Alle Spinnenmotive auf den Handbuchseiten bleiben weiterhin bestehen.

Dass es ein Arachnophie-Modus nachträglich ins Spiel geschafft hat, ist wahrlich eine tolle Nachricht, hatte sich Kollegin Annika zuletzt noch dafür ausgesprochen, dass eine Lösung des "Spinnenproblems" mit Blick auf das Xbox-Exklusivspiel Grounded doch eigentlich so einfach wäre:

Mehr zum Thema Die Spinnen in Hogwarts Legacy sind mir zu viel - dabei ist die Lösung so einfach von Annika Bavendiek

Bessere Performance: Laut Entwickler wurden auf allen Plattformen Performance-Probleme behoben, die unter anderem zu Abstürzen führen konnten.

Viele Bugfixes: Der Großteil des Updates konzentriert sich auf die Ausbesserung von Fehlern in allen Bereichen des Spiels. Welche genau, findet ihr auf der offiziellen Seite mit allen Patch Notes.

Zum Start der Last Gen-Version gibt es jetzt auch wieder sieben neue Items bei Twitch – und eins davon sogar nur heute:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy ist am heutigen Freitag für PS4 und Xbox One erschienen, Anfang Februar bereits für PS5, Xbox Series X/S und PC. Eine Version für die Nintendo Switch soll am 25. Juli 2023 folgen.

Hattet ihr aufgrund der vielen Spinnen im Spiel bislang Probleme Hogwarts Legacy zu spielen und wollt jetzt vielleicht anfangen?