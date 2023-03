So in etwa dürften die Schüler und Schülerinnen in Hogwarts Legacy eigentlich aussehen, wenn man nach ihren Schlafgewohnheiten geht.

Was ist wohl das seltenste Ereignis in Hogwarts Legacy? Den Kraken treffen? Den Hogwarts Express im Bahnhof einfahren sehen? Oder etwa an einem Drachen vorbeizufliegen? Nein, all das ist nichts gegen eines der vielleicht seltensten Ereignisse im ganzen Spiel: Nämlich eine andere Person schlafend anzutreffen.

Was im ersten Moment vollkommen absurd klingt, scheint in Hogwarts reiner Alltag zu sein. Obwohl es mehr als genug Betten im Spiel gibt, ist nämlich kaum jemals eines davon belegt. Ganze Schlafsäle sind wie leergefegt und auch im Krankenzimmer scheinen die Betten eher Deko zu sein.

Aber tatsächlich ist es möglich, schlafende Personen zu finden – auch wenn einige Fans hier andere Theorien haben.

Phantastischer Schlaf und wo er zu finden ist: Nicht in Hogwarts

Die Entdeckung stammt von einem Fan, der ganze 140 Stunden in das Spiel gesteckt hat, bevor er zum ersten Mal eine schlafende Person gesehen hat. Im geteilten Reddit-Post ist nämlich eine Schülerin zu sehen, die komplett bekleidet (mitsamt Schuhen!) in einem der Betten des Krankenflügels liegt und friedlich zu schlafen scheint.

Obwohl, so friedlich vielleicht doch nicht, die Augen der Person sind nämlich weit geöffnet und starren an die Decke. Manche Fans scherzen unter dem Eintrag bereits, dass die Schülerin vermutlich gar nicht schläft, sondern entweder vom Petrificus Totalus-Zauber erwischt wurde oder indirekt mit dem versteinernden Blick des Basilisken im Kontakt gekommen sein muss.

Ein wenig unheimlich sieht das Ganze allemal aus:

Dieser äußerst merkwürdige Schlafrhythmus scheint in Hogwarts nicht einmal ungewöhnlich zu sein. Wie ein weiterer Fan berichtet, gehen selbst die Professor*innen nicht in ihre Betten. Vielmehr stellen sie sich in eine Ecke des Schlosses und warten dort bis zum Morgen.

Ob sie wenigstens im Stehen schlafen? Es bleibt zu hoffen, immerhin entstehen die meisten Unfälle bekanntlich, wenn man übermüdet ist – und das kann mit einem Zauberstab böse Folgen haben. Vielleicht leben aber auch alle in Hogwarts dauerhaft von magischen Energy Drinks? Es scheint zumindest fast die einzige Erklärung, warum nicht jede einzelne Person im Spiel komplett übermüdet ist.

Fällt euch eine Erklärung für diese merkwürdigen Schlafgewohnheiten ein?