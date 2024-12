Über 12.000 Harry Potter-Fans wollen nicht, dass Warner Bros. bei Hogwarts Legacy 2 denselben Fehler wie bei vielen anderen Videospielen macht

Die Unterschreiber*innen einer Online-Petition möchten unbedingt etwas bei Hogwarts Legacy 2 verhindern.

Über Hogwarts Legacy 2 ist aktuell kaum etwas bekannt und doch machen sich die Fans von Harry Potter und des ersten Spiels bereits Sorgen, dass es zu einem Live-Service-Game werden könnte. Diese Befürchtungen haben aber tatsächlich auch einen Grund. Wir schlüsseln die Situation für euch auf.

Fans unterschreiben Petition, dass Hogwarts Legacy 2 kein Live-Service-Game wird

Als vor einigen Monaten erste Aussagen von Warner Bros. das Interesse des Unternehmens an Live-Service-Spielen zeigten, haben Hogwarts Legacy-Fans im Internet ihrem Unmut direkt Luft gemacht.

Einer davon hat sogar eine Petition mit dem Titel “Stop Hogwarts Legacy 2 from being a Live Service“ erstellt, die mittlerweile (Stand 05. Dezember 2024) von über 12.400 Personen virtuell unterschrieben wurde.

Für Petition-Ersteller Kevin Malcom ist klar, was er von einem Hogwarts-Legacy-Spiel möchte:

„Wir wollen kein Harry-Potter-Spiel mit erzwungenen Multiplayer-Elementen, weil das nicht die Gründe sind, weswegen wir ein Spiel wie Hogwarts Legacy spielen. Wir wollen die tollen Einwohner*innen von Hogwarts treffen und unterhaltsame Quests erleben.“

Auch für Unterschreiber*innen der Petition ist klar, dass „Singleplayer-Spiele immer noch relevant und wichtig“ seien. So schreibt etwa ein oder eine Unterstützer*in der Aktion, dass Hogwarts Legacy 2 mit Live-Service-Elementen das Spiel für zahlreiche Personen „disqualifizieren“ würde.

Live Service muss aber auch nicht zwingend schlecht für Hogwarts Legacy 2 sein. So stellt Kollegin Annika im folgenden Artikel einige Ideen vor, wie Live-Service-Elemente Hogwarts Legacy 2 zu einem besseren Spiel machen könnten:

So steht’s aktuell um Hogwarts Legacy 2 und Live-Service

Vor einigen Monaten sorgten die Aussagen von J.B. Perrette, Head of Games bei Warner Bros., für Empörung bei den Fans von Hogwarts Legacy. Trotz des Misserfolgs von Rocksteadys Live-Service-Game Suicide Squad wolle Warner Bros. in Zukunft verstärkt auf solche Spiele setzen.

Ob Hogwarts Legacy 2 als Nachfolger eines erfolgreichen Singleplayer-Spiels wirklich auf Live Service setzen wird, ist aber aktuell nicht bestätigt.

Im Juli 2024 hat das Entwicklerstudio Avalanche nach Unterstützung gesucht. Da in den Stellenausschreibungen nicht nach Erfahrungen in MMOs, Live-Service-Spielen oder anderen Bereichen, die in diese Richtung gehen, gesucht wurde, kann es durchaus sein, dass Hogwarts Legacy 2 erneut ein Singleplayer-Spiel wird.

Das ist über Hogwarts Legacy 2 noch bekannt

Obwohl bisher so wenig über den Nachfolger von Hogwarts Legacy bekannt ist, gab es in diesem Jahr vereinzelte Aussagen von Warner, die die Spiele etwa als längerfristiges Franchise planen oder in Verbindung mit der kommenden HBO-Serie von Harry Potter bringen möchten.

Einen Releasezeitpunkt für Hogwarts Legacy 2 ist aktuell nicht bekannt.

Würdet ihr Hogwarts Legacy 2 eine Chance geben, wenn es zu einem Live-Service-Spiel wird, oder habt ihr die Petition dagegen bereits selbst unterschrieben?