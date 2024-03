Hogwarts Legacy 2: Warner will in Zukunft auf Live-Service setzen und Fans haben Angst

Hogwarts Legacy 2 dürfte demnach ein Live-Service-Spiel werden, was vielen Fans Sorge bereitet.

Hogwarts Legacy 2 kommt, so viel dürfte sicher sein. Nur wie, das ist hier die Frage. Dabei sorgt eine neue Aussage aus der Warner Bros.-Chefetage gerade für sehr viel Unmut. Das Unternehmen will zukünftig nämlich lieber weniger Singleplayer-Spiele wie Hogwarts Legacy veröffentlichen, die man einmal durchspielt und das war es dann. Stattdessen sollen lieber mehr Live Service-Titel wie Suicide Squad unters Volk gebracht werden. Das kommt nicht besonders gut an.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy 2 wird wohl ein Live-Service-Spiel und Fans sind davon überhaupt nicht begeistert

Darum geht's: Warner Bros will in Zukunft noch sehr viel stärker auf langfristig monetarisierbare Spiele setzen. Statt einen Titel nur einmal durchzuspielen, sollen wir möglichst lange daran gebunden werden und stetig darin Geld ausgeben. Das sorgt bei Fans gerade im Hinblick auf Hogwarts Legacy 2 für sehr große Skepsis.

14:22 Hogwarts Legacy 2: Was bereits bekannt ist und was wir uns wünschen

Das sagt Warner Bros.: J.B. Perrette, seines Zeichens Head of Games bei Warner Bros., hat bei einem Morgan Stanley-Event erklärt, der Konzern wolle sich sehr viel stärker auf Live-Service-Titel, Free2Play und Handyspiele konzentrieren, statt auf Singleplayer-Spiele für Konsolen. Er hat in diesem Zusammenhang sogar explizit von Harry Potter und Hogwarts Legacy gesprochen:

"Anstatt ein Konsolen-Spiel zu veröffentlichen, das mit einem Mal erledigt ist: Wie entwickeln wir ein Spiel um zum Beispiel Harry Potter oder Hogwarts Legacy herum, das ein Live-Service ist, in dessen Welt die Leute leben und arbeiten und bauen und spielen, auf fortlaufender Basis?"

Fans sind besorgt bis entsetzt: Auf Reddit, Twitter und Co kommt diese Fragestellung überhaupt nicht gut an. Selbstverständlich befürchten jetzt viele Fans, dass Hogwarts Legacy 2 bereits ein Live Service-Titel werden könnte. Was den allermeisten überhaupt nicht schmecken würde, wie zum Beispiel hier in diesem Reddit-Thread zu lesen ist. Dort herrscht vor allem großes Unverständnis.

"Die Lektion, die ihr anscheinend gelernt habt, war nicht, dass Suicide Squad mehr wie Hogwarts hätte sein sollen, sondern dass Hogwarts mit Live Service-Elementen hätte ruiniert werden sollen." (via: Reddit)

Der Shift wirkt auch wenig nachvollziehbar: Vor allem, wenn wir uns die letzten Releases von Warner Bros. ansehen. Suicide Squad oder Avengers waren ziemlich große Flops, die in erster Linie auf Live Service-Elemente gesetzt haben. Dem gegenüber steht Hogwarts Legacy als Singleplayer-Titel ohne Live-Service, aber mit gigantischem Erfolg.

"Den Leuten nach einem kommerziellen Fehlschlag genau das zu geben, was sie nicht wollen – unglaublich." (via: Reddit)

Wieso Warner nicht lieber mehr Titel wie Hogwarts Legacy, sondern wie Suicide Squad entwickeln will, wirkt dann auch nur auf den zweiten Blick nachvollziehbar. Sollte irgendwann doch der ganz große Wurf gelingen und eines der Live Service-Experimente verfängt und wird ein Hit, könnte das so eingenommene Geld vielleicht sogar die vorangegangenen Flops wieder wett machen.

"Der Fakt, dass sie das nach dem Suicide Squad-Flop machen, der direkt nach der Veröffentlichung eines AAA-[Singleplayer-]Spiels kam, das sich extrem gut verkauft hat, illustriert wahrscheinlich nur, wie profitabel Live Service-Spiele sind." (via: Reddit)

Bleibt nur die Frage, wie nachhaltig das ist, wie lange die Fans dabei mitmachen und ob der Markt überhaupt noch groß genug ist. Last, but not least müsste ein Live-Service-Spiel auch erst einmal richtig gut werden, um die Fans solcher Titel von ihren jetzigen Spielen wegzulocken, die bereits einen Großteil ihrer Zeit und finanziellen Mittel in Anspruch nehmen.

Wie denkt ihr über Warners Ankündigung im Hinblick auf Live-Service und was haltet ihr von Hogwarts Legacy 2 als GaaS-Spiel?