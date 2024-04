Hogwarts Legacy 2 - So steht es um einen Nachfolger des Zauber-RPGs

So steht es um die Zukunft von Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy ist für Entwickler Avalanche und für Publisher Warner mit bislang 24 Millionen verkauften Spielen eine große Erfolgsgeschichte. Hier im Artikel wollen wir euch daher stets auf dem Laufenden halten, wie es aktuell um einen Nachfolger bestellt ist.

Hinweis: Nach Erhalt neuer Information werden wir den Artikel aktualisieren. Ihr seid hier also immer auf dem aktuellen Stand was die Zukunft von Hogwarts Legacy anbelangt.

Wurde Hogwarts Legacy 2 bereits angekündigt?

Ob Hogwarts Legacy eine direkte Fortsetzung bekommt, ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Dass es aber künftig mit der Marke weitergeht, wurde seitens Warner Bros. Games bereits bestätigt.

Hogwarts Legacy als "langfristiges Franchise" geplant

Dass nach Hogwarts Legacy nicht Schluss ist, hat Warner-Präsident David Haddad bereits im Februar 2023 im Interview mit Variety verraten. Nach dieser Aussage von einer direkten Fortsetzung zu sprechen, ist jedoch noch etwas zu früh. Schließlich könnte uns zunächst auch ein Spin-Off oder ein Prequel erwarten.

Dass Warner im Zuge des Erfolgs einen großen, neuen Ableger veröffentlicht, ist jedoch sehr wahrscheinlich.

Weiterer Hinweis für Fortsetzung: Neben der Aussage von Haddad macht auch eine offizielle Stellenausschreibung von Entwickler Avalanche deutlich, dass bereits frisches Personal für das nächste große Projekt des Studios gesucht wird.

Wird Hogwarts Legacy 2 ein Live-Service-Spiel?

In jüngster Vergangenheit machte zudem eine Aussage von Publisher Warner die Runde, die im Zuge des missglückten Launches von Suicide Squad: Kill the Justice League als Live-Service-Spiel für reichlich Wirbel sorgte. So heißt es konkret:

Anstatt ein Konsolen-Spiel zu veröffentlichen, das mit einem Mal erledigt ist: Wie entwickeln wir ein Spiel um zum Beispiel Harry Potter oder Hogwarts Legacy herum, das ein Live-Service ist, in dessen Welt die Leute leben und arbeiten und bauen und spielen, auf fortlaufender Basis?

Eine ungewöhnliche Aussage: Dass Warner nach der Erfolgsgeschichte von Hogwarts Legacy und dem Misserfolg von Suicide Squad hier offensichtlich über einen GAAS-Ansatz nachdenkt, erstaunt schon sehr.

Stand jetzt wäre ein Hogwarts Legacy 2 als Live-Service-Spiel schon eine ungewöhnlich starke Neuausrichtung. Ob es dazu kommt, bleibt aber abzuwarten. Wie eine solche Ausrichtung auch etwas Positives bringen könnte, lest ihr oben in der verlinkten Kolumne von Kollegin Annika.

Kommen gestrichene Features in Hogwarts Legacy 2

Es ist kein Geheimnis, dass Entwickler Avalanche nicht alle großen Features umsetzen konnte, die einst für Hogwarts Legacy angedacht waren (via Gamesradar). So wurden unter anderem ein Reputations- und ein Hauspunkte-System gestrichen, aber auch ein Moralsystem ähnlich Mass Effect war ursprünglich vorgesehen.

Was ist mit Quidditch? Der berühmte Besensport soll laut Leaks ebenfalls zum ursprünglichen Teil der Planung gehört haben und soll dann später verworfen worden sein. Mittlerweile wissen wir, dass ein Mobile-Ableger in Arbeit ist:

Die oben genannten gestrichenen Features, speziell ein größerer Fokus auf den Schullaltag samt der Hauspunkte und ein Moralsystem, stehen auch bei euch hoch im Kurs, wie ihr uns in einer Umfrage verraten habt.

Verständlich, denn speziell der Rollenspiel-Aspekt ist eine der größten Schwächen von Hogwarts Legacy und gerade hier hätte ein Nachfolger noch reichlich Luft nach oben. Ob wir diese Features in einem zweiten Teil aber bekommen, dazu gibt es noch keine Infos.

Was meint ihr, wie geht es nach Hogwarts Legacy weiter? Erwartet uns Live-Service und welche Features muss ein Nachfolger unbedingt mitbringen?