Spiele wie Hogwarts Legacy: In diesen 7 magischen Spielen könnt ihr euch austoben

Euch faszinieren magische Welten, in denen Tiere sprechen und Besen fliegen können? Und in denen es für jede Herausforderung den perfekten Zaubertrank oder die passende Formel gibt? Wir helfen euch bei diesem Problem und haben sieben zauberhafte Spiele herausgesucht, mit denen ihr in gemütliche, fantasievolle Welten eintauchen könnt.

Potion Permit

2:29 Potion Permit - das Alchemie-Stardew Valley könnt ihr ab sofort zocken

Genre : Lebenssimulation

22. September 2022

: 22. September 2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Potion Permit ist eine Lebenssimulation im Stil von Stardew Valley. Statt einen alten Bauernhof wieder aufzubauen, geht es hier aber vor allem darum, Zutaten für Zaubertränke zu gewinnen. Als Alchemist*in ist es nämlich eure Aufgabe, kranke Dorfbewohner*innen zu heilen.

Es gibt auch kleine Auseinandersetzungen mit wilden Tieren, insgesamt ist das Tempo aber recht gemächlich und das Spiel eignet sich gut, um dabei zu entspannen und tief in die magische Welt einzutauchen.

Wytchwood

1:18 Wytchwood - Trailer verrät endlich Release des wunderschönen Adventures

Genre : Adventure

09. Dezember 2021

: 09. Dezember 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Wytchwood ist ein spaßiges Crafting-Adventure, in dem eine alte Hexe im Mittelpunkt steht. Die hat einen Eimer auf dem Kopf und spricht vornehmlich mit Ziegen, Bären und anderen Kreaturen. Aufgrund eines vor langer Zeit geschlossenen Pakts geht die Hexe auf Wanderschaft, dabei durchquert sie dunkle Sümpfe und klettert über hohe Berggipfel.

Auch Wytchwood ist eher entspannt. Ihr sammelt Zutaten und Materialien, sprecht mit den lustigen Einwohner*innen der märchenhaften Welt und löst mithilfe von Tränken und Zaubern kleine Rätsel. Der hübsche Grafikstil lässt euch tief in die Geschichte eintauchen.

Little Witch in the Woods

1:33 Little Witch in the Woods - Das Hexen-Abenteuer im Launch-Trailer

Genre : Lebenssimulation, Rollenspiel

Lebenssimulation, Rollenspiel

: 17. Mai 2022 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

In Little Witch in the Woods übernehmt ihr die Rolle der jungen Hexe Ellie. Als Lehrling müsst ihr neue Zaubersprüche und Rezepte für Tränke erst noch lernen. Dafür erkundet ihr tiefe Wälder, untersucht magische Kreaturen und geht den Dorfbewohner*innen tatkräftig zur Hand.

Das Spiel überzeugt vor allem mit seinem verspielten Charme, der durch die süße Optik und putzige Animationen unterstützt wird. Die Dialoge und Charaktere sind liebevoll geschrieben und so bietet der Titel eine wunderbare Auszeit vom Alltagsstress.

Spellcaster University

1:17 In Spellcaster University baut ihr eure eigene Zauberschule

Genre : Strategie

Strategie

: 15. Juni 2021 Plattformen: PC

Den Traum, eine Zauberschule zu besuchen, kennen wir wohl alle. Aber habt ihr euch schonmal überlegt, wie es wäre, eine solche zu führen oder zu gründen? Spellcaster University bietet genau das und lässt euch die Magie-Akademie eurer (Alb-)Träume erschaffen. Ihr baut die Schule Raum für Raum aus und entscheidet, welche Künste unterrichtet werden und welche Schüler*innen überhaupt angenommen werden.

Ihr wollt nur reiche Schnösel in dunkler Magie ausbilden? Fies, aber möglich! Ihr wollt aus begabten Köpfen Druiden und Schamanen machen? Dann viel Spaß! Ein Deckbuilding-System sorgt für Abwechslung und hält das Spiel lange frisch, die vielen Möglichkeiten und die hübsche Optik runden das Strategiespiel ab.

Witchy Life Story

1:05 Witchy Life Story - Die Narrative-Sim im Trailer

Genre : Lebenssimulation, Visual Novel

Lebenssimulation, Visual Novel

: 30. September 2022 Plattformen: PC

In Witchy Life Story schlüpft ihr wiederum in die Rolle einer jungen Hexe, die ihr sogar selbst erstellen dürft. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Mischung aus Lebenssimulation und Visual Novel. Ihr kümmert euch also einerseits um euren Kräutergarten, braut Tränke und lernt neue Zauber, auf der anderen Seite dreht sich aber viel um die Geschichte.

Ihr trefft verschiedene, einzigartige Charaktere, mit denen ihr euch anfreunden und teilweise auch romantische Beziehungen eingehen könnt. Eure Entscheidungen bestimmen den Verlauf der Handlung und die Persönlichkeit eurer Hexe.

Wylde Flowers

0:31 Wylde Flowers - Die magische Farm-Sim hat ein Release-Datum für Switch und Steam

Genre : Lebenssimulation

Lebenssimulation

: 20. September 2022 Plattformen: Nintendo Switch, PC

Wylde Flowers erinnert auf den ersten Blick an Stardew Valley. Das ist zwar nicht ganz verkehrt, wird dem Spiel aber auch nicht vollständig gerecht. Zwar übernehmt ihr auch hier eine alte Farm, die ihr Stück für Stück wieder aufbaut, darüber hinaus bietet das Spiel aber noch viel mehr.

Einerseits steht hier die emotionale Geschichte viel stärker im Mittelpunkt, andererseits müsst ihr euch als Hexe nachts auch um andere Aktivitäten kümmern. So lernt ihr das Fliegen auf einem Besen oder neue Zaubertrank-Rezepte. Das Doppelleben als Farmerin und Hexe kann kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein und so kommt es immer wieder zu Konflikten, die euch ganz schön auf Trab halten.

Potion Craft

3:18 Potion Craft - Neuer Trailer stellt den Alchemie-Simulator vor

Genre : Simulation

Simulation

: 21. September 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

In den meisten Spielen ist das Brauen von Zaubertränken auf das Wählen der passenden Zutaten beschränkt. Potion Craft geht hier einige Schritte weiter und simuliert den kompletten Prozess. Ihr müsst also die Zutaten selbst ernten und vorbereiten, sie dann in der richtigen Reihenfolge in den Kessel geben, ausreichend umrühren und das Gebräu zu guter Letzt in Flaschen füllen.

Das Spiel bietet eine riesige Auswahl an Möglichkeiten, neue Tränke zu erfinden. Das ist auch bitter nötig, eure Kund*innen haben nämlich teilweise sehr spezielle Bedürfnisse. Wenn ihr ihnen genau zuhört, könnt ihr neue Mittelchen genau auf sie anpassen.

Das waren unsere sieben Vorschläge. Ist etwas für euch dabei oder habt ihr einen der Titel schon gespielt? Welche Spiele könnt ihr außerdem empfehlen? Lasst uns dazu gerne einen Kommentar da!