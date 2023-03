Hogwarts Legacy: Vorsicht, wenn ihr Katzen streichelt! Dahinter könnte ein alter Mann stecken

Können wir sicher sein, dass die Katzen in Hogwarts Legacy wirklich Katzen sind?

Es ist durchaus verlockend, die flauschigen kleinen Katzen zu streicheln, die uns überall in Hogwarts Legacy über den Weg laufen. Warum auch nicht? Immerhin belohnen sie uns jedes Mal mit einer süßen kleinen Animation und lautem Schnurren.

Ein Fan hat nun allerdings ein Stück Lore aus dem Hut gezaubert, das uns den süßen Vierbeinern gegenüber um einiges skeptischer macht. Denn können wir wirklich sicher sein, ob die Katzen in Hogwarts Legacy wirklich Katzen sind?

Katze oder doch heimlicher Animagus?

Besagte Lore bezieht sich auf Animagi: Also Hexen und Zauberer, die sich in Tiere verwandeln können. Bekannte Vertreter sind hier etwa Minerva McGonagall oder Sirius Black aus der Buchvorlage. Eigentlich sollte es leicht sein, einen Animagus zu identifizieren – immerhin müssen sie sich beim Zaubereiministerium registrieren. Allerdings tun viele Animagi das nie.

Ein Hogwarts Legacy-Fan hat auf diesen Umstand jetzt mit einem Zeitungsartikel aus der Zaubererwelt aufmerksam gemacht. In dem "Katzenhaustier wurde als Animagus-Nachbar entlarvt" betitelten Artikel geht es um eine Hexe, die sich ganze 15 Jahre lang unbemerkt als Katze ihrer Nachbarin ausgegeben hat.

Was erst einmal nach einer putzigen Story klingt, bringt uns doch zum Nachdenken – schließlich ist es unmöglich zu wissen, ob die Katzen, die wir da in Hogwarts Legacy streicheln auch wirklich Katzen sind. Oder wie es der Fan im Reddit-Post ausdrückt: "An alle, die jede Katze streicheln, die sie sehen: Die Chancen stehen gut, dass ihr vielleicht gerade einen schäbigen alten Kerl streichelt."

Das ist nicht einmal die einzige Eigenheit, die Katzen in Hogwarts Legacy besitzen. Die Entwickler*innen hatten sich intern bereits eine Möglichkeit überlegt, wie die flauschigen Vierbeiner sich rächen könnten, wenn ihr gemein zu ihnen seid: Indem die Katzen nämlich einfach Avada Kedavra einsetzen:

Übrigens, zumindest im Zeitungsartikel aus Hogwarts nimmt die Story dennoch ein Happy End. Hier berichtet die Nachbarin nämlich davon, dass sie die Animaga gern bitten will, wieder ihre Katze zu werden. Wir dagegen finden den Gedanken an heimliche Katzen-Animagi in Hogwarts Legacy dann doch eher beunruhigend.

Wie seht ihr das, macht ihr euch jetzt jedes Mal Sorgen, wenn ihr eine Katze im Spiel streichelt oder kann euch nichts davon abhalten?