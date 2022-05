Neues Hogwarts Legacy-Video bietet 20 Minuten lang Entspannung und Atmosphäre pur

Das neue Video zu Hogwarts Legacy präsentiert uns nicht etwa rasante Zauber-Action oder magische Wesen. Stattdessen gibt es... Regen! Ja, richtig gelesen. Der neueste Upload auf dem offiziellen YouTube-Kanal zum Rollenspiel um die berühmte Zauberschule heißt "Eine regnerische Frühlingsnacht" (beziehungsweise im englischen Originaltext "A Rainy Spring Night"). Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Darum geht es: Das neue Video zu Hogwarts Legacy ist gewollt "zum Einschlafen", denn es ist als ASMR ausgewiesen. Was ist denn das nun wieder? Die Abkürzung steht für den etwas umständlichen Begriff "Autonomous Sensory Meridian Response". Dieser bezeichnet ein angenehmes Kribbeln, das durch akustische oder visuelle Reize ausgelöst wird und sich im Körper ausbreitet.

Warum das Ganze? Ziel dabei ist es, einen euphorischen Zustand zu erreichen, der schließlich zu einem Zustand der Entspannung führt. Fans von ASMR berichten, dass das bei Schlafstörungen und Panikattacken helfe.

Was beinhaltet das Hogwarts Legacy ASMR-Video? Das 20-minütige Video liefert genau, was es im Titel verspricht: eine regnerische Nacht. Zu sehen gibt es dabei nur wechselnde Ansichten von Hogwarts, Hogsmeade und sogar einer Gießkanne, die von ganz alleine Blumen im Regen gießt. Die ruhigen Bilder stützen die gemütliche Atmosphäre der Geräuschkulisse.

Hier könnt ihr euch selbst berieseln lassen:

Auch wenn die Fans sicherlich gerne mehr Gameplay gesehen hätte, sind unter dem Video zahlreiche begeisterte Kommentare zu lesen. J. Rossi ist offensichtlich geradezu verzückt:

Regen und Wasser in Bewegung sind zwei meiner liebsten Entspannungs-Geräusche. Ich liebe dieses Ambiente. Danke an alle, die darin involviert waren. Schön. Alles klingt so wundervoll und sieht auch so aus.