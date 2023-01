Hogwarts Legacy: So einfach ändert ihr das Aussehen eurer Kleidung und eures Charakters

Hogwarts Legacy legt großen Wert darauf, dass ihr im Spiel sein könnt, wer ihr wollt. Das zeigt sich nicht nur in den Entscheidungen, die ihr im Verlauf der Story treffen könnt, sondern auch an dem Auftreten eures Charakters. Ihr könnt nämlich nicht nur euren Look, Stimme und Geschlecht unabhängig voneinander wählen, sondern euer Aussehen auch später im Spiel noch ändern. Noch dazu könnt ihr eure Kleidung auf ganz spezielle Weise anpassen: Ihr könnt das Aussehen nämlich ändern, aber die Werte eurer Ausrüstung behalten - oder sie sogar unsichtbar machen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Das könnt ihr an eurem Aussehen später ändern

Wie Narrative Lead Moira Squier und Game Designer Kelly Murphy uns im Interview verraten haben, ist der Editor nicht der einzige Ort, an dem ihr den Look eures Charakters anpassen könnt. Ändert ihr eure Meinung nämlich im Spielverlauf, könnt ihr in Hogsmeade den Schönheitssalon besuchen. Bislang ist nur bestätigt, dass ihr hier eure Haarfrisur und -farbe ändern könnt. Welche Features ihr noch anpassen dürft, wollten die Entwickler*innen noch nicht verraten.

Kleidung mit Transmog ändern

Daneben habt ihr auch noch die Möglichkeit, das Aussehen eurer Klamotten anzupassen, ohne das es Einfluss auf die Werte nimmt. Das könnt ihr sogar ganz problemlos im Menü machen. Dank Transmog-System könnt ihr so eurer angelegten Ausrüstung nämlich einen neuen Look verpassen, ohne die Werte zu ändern.

Dafür geht ihr einfach ins Ausrüstungsmenü, navigiert zu dem Ausrüstungsslot, den ihr anpassen wollt und wählt hier "Aussehen anpassen." Nun könnt ihr zwischen all der Kleidung, die ihr bereits freigeschaltet habt, auswählen, ohne die Statuswerte des eigentlich ausgerüsteten Gegenstandes zu ändern. Ihr könnt neue Klamotten im Spielverlauf freischalten und in Hogsmeade kaufen.

Den Ersteindruck von GameStar-Kollegin Natalie zu Hogwarts Legacy könnt ihr euch hier ansehen:

12:10 Hogwarts Legacy - Angespielt: Vorschau zur großen Open World-Hoffnung

Mehr zu Hogwarts Legacy:

Auch wir hatten bereits Gelegenheit, Hogwarts Legacy knapp eine Stunde anzuspielen. Wo wir von der Atmosphäre des Spiels verzaubert sind, bleibt aber auch ein großer Sorgenpunkt über: Die Open World. Unseren ausführlichen Eindruck könnt ihr in der Preview zu Hogwarts Legacy lesen. Für alle weiteren bekannten Infos rund um die Story, Charaktere und Spielwelt haben wir den Übersichtsartikel zum Harry Potter-Spiel.