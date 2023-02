Hogwarts Legacy: Zauberstab erstellen und Kern wählen, das sind eure Optionen

Als frisch gebackene Hexe oder Zauberer braucht ihr in Hogwarts Legacy natürlich auch einen eigenen Zauberstab. Zu Beginn des Spiels habt ihr erstmal nur einen Ersatz-Stab, nach einigen Stunden dürft ihr euch aber einen eigenen aussuchen. Wie das funktioniert und was die Wahl bedeutet, fassen wir euch zusammen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: Zauberstab bekommen

Ihr bekommt euren eigenen Zauberstab ganz automatisch im Verlauf der Hauptmission, etwa nach den ersten 2 Stunden. Dafür nehmt ihr einfach die Mission an, die euch das erste Mal nach Hogsmeade führt. Hier angekommen müsst ihr nur den Laden von Ollivander aufsuchen. Der befindet sich im Dorf ein paar Meter die Straße runter auf der linken Seite. Ihr könnt ihn auch über die Karte markieren.

Sprecht ihr mit dem Zauberstabhändler, bekommt ihr endlich euren persönlichen Stab. Habt ihr einen Wizarding World Fanclub-Account verlinkt und das Häuserquiz dort abgeschlossen, bekommt ihr einen fertigen Zauberstab präsentiert. Andernfalls könnt ihr nun einen eigenen zusammenstellen. Diese Optionen habt ihr dabei:

Zauberstabstil : Bestimmt das Aussehen des Zauberstabes

: Bestimmt das Aussehen des Zauberstabes Holzart : Bestimmt Holz, Länge und Flexibilität

: Bestimmt Holz, Länge und Flexibilität Zauberstabkern: Bestimmt den Kern aus Drachenherzfaser, Einhornhaar oder Phönixfeder

Zauberstab-Kern: Drachenherzfaser, Einhornhaar oder Phönixfeder?

Was ändert die Wahl des Zauberstabes? Während die meisten Wahlmöglichkeiten eindeutig das Äußere beeinflussen, klingen die Beschreibungen der Kerne ganz danach, als hätten sie einen direkten Einfluss auf eure Zauber. Aber lässt euch nicht täuschen: Die Wahl hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften eures Zauberstabes. Alle Änderungen sind rein optisch.

Nehmt also einfach die Bestandteile, die euch am meisten zusagen. Habt ihr alles gewählt, könnt ihr den Zauberstab kaufen - seid euch aber sicher, danach könnt ihr ihn nicht mehr ändern. Später könnt ihr ausschließlich die Zauberstab-Griffe noch austauschen. Die bekommt ihr nämlich nicht bei der Erstellung, sondern findet sie in der Spielwelt als Collectibles.

