Hogwarts Legacy: 'Darf man in 16+ Games nicht töten?' Autor deutet Gewaltgrad an

Hogwarts Legacy ist eines der vielen Spiele, die für dieses Jahr angekündigt und dann verschoben wurden. Das Open World-RPG für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S ist im beliebten Harry Potter-Universum angesiedelt und Fans sehnen sich nach neuen Infos. Dabei steht immer wieder die Frage im Raum, ob in diesem Spiel getötet wird. Wir verraten euch hier, wie einer der Story-Autoren die Frage erneut angeheizt hat.

Darum geht es: Hogwarts Legacy, das neue Rollenspiel im Harry Potter-Universum, ist nach einer Verschiebung für das Jahr 2022 angekündigt worden. Seit diese Verzögerung bekannt gegeben wurde, gab es kaum neue Infos über das Spiel. Zumindest bis zu einer interessanten Konversation auf Twitter, die inzwischen gelöscht ist, aber von comicbook.com festgehalten wurde. Story-Autor DC Allen antwortete auf die Frage, ob man in dem Spiel töten kann:

"Darf man in 16+ Games nicht töten? Ich glaube, man konnte Bad Guys in Horizon Zero Dawn absolut töten. Es war nur nicht blutig. Ich denke nicht, dass ich deine Frage direkt beantworten kann, aber im Trailer kannst du sehen, dass viel Böses in der magischen Welt auftaucht."