Hogwarts Legacy drei Tage vor Release spielen: Das solltet ihr über den Early Access wissen

Am 10. Februar ist es endlich so weit, dann öffnet die berühmte Zauberschule in Hogwarts Legacy ihre Pforten zunächst auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Im neuen Spiel erleben wir die magische Welt viele Jahrzehnte vor den Ereignissen rund um Harry, Ron und Hermine. Wollt ihr das Action-Rollenspiel schon wenige Tage vor Release spielen, ist das dank einer Early Access-Phase möglich. Wir verraten euch, wie das funktioniert und warum ihr euch vielleicht doch noch ein wenig gedulden solltet.

Infos zur Early Access-Phase

Wie wir es häufig bei Spielen von EA erleben, bietet auch Publisher Warner einen frühzeitigen Zugang für Vorbesteller*innen, mit dem ihr Hogwarts Legacy bereits drei Tage vorab spielen könnt.

Wann startet die Early Access-Phase? Los geht's auf allen drei Plattformen am 07. Februar.

Gibt es ein Zeitlimit? Euch erwartet keine zeitlich begrenzte Trial-Version. Das komplette Spiel ist ab Dienstag kommender Woche spielbar.

Wie bekommt ihr Zugang? Um vorab Zugang zu erhalten, ist jedoch der Kauf einer Collector's Edition (299 Euro) oder Deluxe Edition (84,99 Euro) notwendig, die euch auf PS5 zudem eine exklusive Mission beschert. Alle Infos zur Vorbestellung beider Editionen erfahrt ihr hier:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Bevor ihr vorbestellt

Falls ihr mit dem Gedanken spielen solltet Hogwarts Legacy vorzubestellen, hier die Info, dass es zur Qualität des Spiels aktuell noch ein paar Fragezeichen gibt. So konnten wir unter anderem während des Anspielevents keine Eindrücke aus der Open World sammeln, was für für ein solches Spiel so kurz vor Release meist kein gutes Zeichen ist. Auch ist die Technik auf PS5 und Xbox Series X/S noch eine große Unbekannte.

Unser Angespielt-Eindruck von Hogwarts Legacy

Damit ihr euch vor Release oder einer etwaigen Vorbestellung über das Action-RPG informieren könnt, findet ihr bereits eine ausführliche GamePro-Preview auf der Seite. Kollegin Eleen konnte Hogwarts Legacy eine Stunde spielen und beschreibt ihre Erfahrungen mit dem Kampfsystem, der Optik oder den ersten Missionen. Den Angespielt-Eindruck von GameStar-Kollegin Natalie Schermann könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Wollt ihr euch zudem vor Release noch über die Kontroverse bezüglich J.K. Rowling informieren, so werden wir das Thema die kommenden Tage noch ausführlich behandeln und euch unaufgeregt zur Thematik informieren.