Hogwarts Legacy: PlayStation und Collector's Edition haben Exklusivquest

Überraschung! Wer sich Hogwarts Legacy im PlayStation Store für PS4 oder PS5 kauft, darf sich über eine exklusive Quest freuen. Auch bei der Collector's Edition ist eine spezielle Mission mit aufgeführt. Allerdings bleibt aktuell leider noch unklar, ob es sich dabei um dieselbe Quest handelt, oder ob es verschiedene sind. Für viele Fans sorgt all das für Verwunderung.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Hogwarts Legacy enthält offenbar plattformabhängige Exklusivquests

Darum geht's: Es gibt immer wieder Spiele, die dank bestimmter Deals exklusive Inhalte für einzelne Plattformen, Vorbestellungen oder Sondereditionen anbieten. Nur wird das normalerweise im Vorfeld meist ausführlich beworben und angekündigt.

Nicht so in diesem Fall: Nur anhand der Informationen im PS Store haben einige aufmerksame Fans die exklusive Quest für PlayStation-Konsolen entdeckt. Dasselbe gilt für den Auftrag "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade", der offenbar exklusiv in der Collector's Edition von Hogwarts Legacy enthalten ist.

Mittlerweile wurde zumindest die exklusive Quest für PS4 und PS5 vom Hogwarts Legacy-Community Manager bestätigt. Sie soll in sämtlichen PlayStation-Editionen des Spiels enthalten sein.

Allerdings bleiben viele Fragen unklar. Zum Beispiel steht momentan noch nicht fest, ob diese exklusive Quest nur mit den digitalen Versionen von Hogwarts Legacy verfügbar ist, oder ob es sie auch in den physischen Diskvarianten für PS4 und PS5 gibt. Zu allem Übel waren die Exklusivquests kurzzeitig auch bei der Xbox-Verison aufgeführt, was wohl aber nur ein Versehen war (via VGC). Außerdem herrscht große Verwirrung hinsichtlich der Collector's Edition.

Viele Fans fragen sich, ob es sich bei der "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade"-Quest um dieselbe Quest handelt, die auch PlayStation-exklusiv ist. Oder bekommt ihr mit der Collector's Edition eine ganz eigene Quest, die es sonst nirgendwo gibt, müsst aber dafür auf Xbox auf die Extra-Inhalte der PS4-/PS5-Fassung verzichten? Andererseits könnten in der PlayStation-Collector's Edition dann auch einfach zwei exklusive Quests enthalten sein.

Wir haken bei Avalanche und Warner Bros. nach, um etwas mehr Licht ins Dunkel dieser Exklusivquests zu bringen. Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch hier nochmal den neuesten Trailer ansehen:

Wann kommt Hogwarts Legacy? Das Open World-Spiel im Harry Potter-Universum wurde verschoben. Eigentlich sollte der Titel noch im Winter 2022 erscheinen, aber daraus wird jetzt doch nichts. Stattdessen gibt es einen neuen Release-Termin, der jetzt auf dem 10. Februar 2023 liegt.

Wie findet ihr solche Exklusiv-Inhalte, die an bestimmte Plattformen oder Editionen gebunden sind?