Hogwarts Legacy ist riesig auf PS5: Größe und Preload-Termine bekannt

Der Preload von Hogwarts Legacy ist auf der Xbox Series X/S bereits vor einigen Tagen gestartet. Der Twitter-Kanal PlayStation Game Size bestätigt nun noch einmal die Preload-Termine auf der PS5 sowie die Downloadgröße auf der PlayStation-Konsole. Und so viel vorab: Um ein kleines Spiel handelt es sich bei dem RPG in der Welt von Harry Potter nicht.

Downloadgröße auf PS5:

PS5: 79.543 GB (Version: 1.000.002)

Die Datenmenge, die ihr auf der Sony-Konsole herunterladen müsst, fällt damit ein wenig größer aus als auf der Xbox Series X.

Downloadgröße auf Xbox zum Vergleich:

Xbox Series X: 76 GB

76 GB Xbox Series S: 50 GB

Auf der Xbox ist der Preload von Hogwarts Legacy bereits im Gange.

Preload-Termine von Hogwarts Legacy auf PS5:

Für Besitzer*innen der Deluxe Edition: am 5. Februar

Für alle anderen: am 8. Februar

Early Access und Release:

Early Access: Am 7. Februar *

* Regulärer Release: Am 10. Februar

*Um Hogwarts Legacy schon ab dem 7. Februar zocken zu können, müsst ihr entweder die Collector's Edition (299 Euro) oder Deluxe Edition (84,99 Euro) kaufen, die euch auf PS5 zudem eine exklusive Mission beschert. Alle Infos zur Early Access findet ihr hier:

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy drei Tage vor Release spielen: Das solltet ihr über den Early Access wissen

Gibt es einen Preload auf PC? Nein. Wenn ihr Hogwarts Legacy auf Steam oder Epic holen wollt, könnt ihr mit der Deluxe-Edition frühestens 72 Stunden vor dem offiziellen Release, also am 7. Februar, das Spiel herunterladen und bereits spielen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Hogwarts Legacy anschauen:

2:28 Hogwarts Legacy - Der Launch-Trailer entführt euch in die Wizarding World

Zwei wichtige Infos, falls ihr vorbestellen wollt: Während unseres Preview-Termins konnten wir uns noch keinerlei Urteil über das Open World-Gameplay erlauben, was uns so kurz vor dem Release etwas Sorgen bereitet. Auch darüber, wie das Spiel technisch läuft, können wir erst in unserem finalen Test urteilen. Unsere Preview zu Hogwarts Legacy lest ihr hier.

Zudem solltet ihr euch darüber bewusst sein, dass Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling mehrfach mit transphoben Aussagen aufgefallen ist und ihr sie mit dem Kauf von Hogwarts Legacy sehr wahrscheinlich direkt oder indirekt unterstützt. Die Kontroverse um J.K. Rowling haben wir hier für euch aufgeschlüsselt.

Ladet ihr euch Hogwarts Legacy vorab herunter?