In Hogwarts Legacy können wir nicht nur gut oder böse sein, sondern auch einen Mittelweg wählen

Hogwarts Legacy ist ein Open World-RPG und will uns daher so viel Freiheit wie möglich lassen. Dazu gehört unter anderem sogar, dass wir die Verbotenen Flüche erlernen können - was wiederum einen Einfluss darauf hat, wie andere Charaktere uns sehen und über uns sprechen.

Zwar gibt es kein klassisches Moralsystem, aber trotzdem haben unsere Entscheidungen einen Einfluss auf die Story von Hogwarts Legacy. Wie wir im Interview mit den Entwickler*innen erfahren haben, sind nicht alle unsere Entscheidungen zwingend final. Wir können unsere Meinung nämlich teils später auch ändern.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

So beeinflussen Entschiedungen die Story

Narrative Lead Moira Squier hat uns im Interview aufgeschlüsselt, wie unsere Entscheidungen sich auf die Story und das Ende von Hogwarts Legacy auswirken. Dabei gibt es einen Unterschied zwischen kleineren, in sich geschlossenen Entscheidungen und solchen mit langfristigen Auswirkungen:

Die Entscheidungen, die ihr im Spiel trefft, wirken sich auf großer und kleiner Skala aus. Spieler werden es nach einer Weile verstehen. Einige Entscheidungen führen zu einem leicht veränderten Ausgang oder einer Reaktion in einer Nebenmission und vielleicht wird ein Charakter euch anders behandeln, wenn ihr euch später wieder trefft. Und dann gibt es größere Entscheidungen. Manche Entscheidungen haben einen Einfluss auf spätere Entscheidungen am Ende des Spiels. Ihr werdet wissen welche und merken 'Hey, das wird später wichtig.' Ihr werdet trotzdem insgesamt die gleiche Story Arc haben, es ist nicht so, als würde sich das ganze Spiel ändern. Aber eure Entschiedungen wirken sich aus.

Ein Beispiel hierfür sind die Unverzeihlichen Flüche: Die bekommen wir nicht einfach als Teil der Story, wir müssen uns aktiv entscheiden, sie zu erlernen. Gleichzeitig soll uns der Storyaspekt nicht verwehrt bleiben, selbst wenn wir uns gegen das Erlernen entscheiden. Wir können die Storyline also durchaus verfolgen und erst am Ende unsere finale Wahl treffen.

Einen kleinen Ausblick auf die Quest gibt bereits dieser Trailer:

1:50 Hogwarts Legacy - Der neue Trailer fokussiert sich auf die dunkle Magie

Gut, böse oder eine dritte Wahl

Besonders unsere Entscheidung, ob wir gut oder böse spielen wollen, wirkt sich also auf die Story aus. Allerdings können wir auch einen Mittelweg wählen, wie Squier bestätigt. Wir sind also nicht zwingend auf einen Pfad eingeschossen:

Ja, das gibt es! Wie auch im echten Leben könnt ihr eine Wahl treffen und euch dann denken 'Oh Gott, war das die richtige Entscheidung?' Es geht darum, dass ihr der Spielercharakter seid. Ihr habt diese Fähigkeit, diese wirklich mächtige Magie zu sehen und nutzen und das ist ein Privileg, aber auch eine Verantwortung. Was werdet ihr damit anstellen? Ich habe keine Ahnung, was ihr tun werdet!

In unserer Preview konnten wir zwar noch keine Entscheidungen treffen, aber dafür viele andere Bereiche des Spiels erkunden:

43 8 Hogwarts Legacy angespielt So magisch wie die Filme, aber eine Sorge bleibt

Wie genau sich unsere Entscheidungen auf die Story auswirken und wie sich das Ende dadurch verändert, müssen wir natürlich noch abwarten. Allzu lang müssen wir uns zumindest nicht mehr gedulden, zumindest für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint das Spiel nämlich bereits am 10. Februar 2023. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen dann am 4. April und die Switch-Version am 25. Juli.

Alle wichtigen Infos zu Preload, Early Access und was euch in Hogwarts Legacy erwartet, haben wir euch im verlinkten Artikel zusammengefasst.

Wie wichtig sind euch verschiedene Enden in Hogwarts Legacy?