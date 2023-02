Hogwarts Legacy: Alles, was ihr vor dem Release wissen müsst

Mit Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar das langerwartete Open-World-RPG in der magischen Welt von Harry Potter für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Vorbesteller*innen der Deluxe- oder Collector's Edition dürfen sogar schon drei Tage früher loslegen, während die Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch leider noch etwas länger auf sich warten lassen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Egal, ob ihr begeisterte Potterheads der ersten Stunde seid oder euch einfach nur auf ein magisches Open-World-Abenteuer freut: Wir wollen natürlich, dass ihr gut vorbereitet in den Hogwarts Express steigt und geben euch daher in diesem Trailer-Überblick alle Infos, die ihr vor dem Release wissen müsst.

Alle Infos zu Preload, Early Access und Editionen

Wie oben schon angesprochen, erscheinen nicht alle Versionen von Hogwarts Legacy gleichzeitig. Avalanche will sich genügend Zeit nehmen, um das Open World-RPG auch auf den technisch limitierten Konsolen ordentlich zum Laufen zu bringen, weshalb die Last-Gen-Versionen erst später veröffentlicht werden.

Die genauen Release-Daten für die Hogwarts Legacy-Versionen:

Release der PS5 & Xbox Series X/S-Versionen: 10. Februar 2023, 0 Uhr

Release der PC-Version: 10. Februar 2023, 13 Uhr

Release der PS4- & Xbox One-Versionen: 4. April 2023

Release der Nintendo Switch-Version: 25. Juli 2023

Der Startschuss auf PS5, Xbox Series X/S und PC fällt also am 10. Februar, allerdings gibt es auch hier eine Ausnahme. Habt ihr nämlich die Deluxe- oder Collector's Edition vorbestellt, könnt ihr schon drei Tage vorher, also am 7. Februar loslegen. Welche Vorteile die verschiedenen Editionen sonst noch mitbringen, erfahrt ihr hier:

Wie mittlerweile bei großen Releases üblich, bietet auch Hogwarts Legacy auf PS5 und Xbox Series X/S einen Preload an. So könnt ihr das Spiel vorab herunterladen und dann zum Launch direkt losspielen. Auf Xbox Series X/S ist der Preload schon verfügbar, die PS5-Versionen folgen in wenigen Tagen. Auf dem PC gibt es leider keinen Preload, hier müsst ihr bis zum Release bzw. Start der Early Access Phase warten.

Preload-Termine von Hogwarts Legacy auf PS5:

Für Besitzer*innen der Deluxe Edition: am 5. Februar

Für alle anderen: am 8. Februar

Darum geht's in Hogwarts Legacy

2:28 Hogwarts Legacy - Der Launch-Trailer entführt euch in die Wizarding World

Hogwarts Legacy spielt im 19. Jahrhundert, also etwa 100 Jahre vor den Ereignissen in den Harry Potter-Filmen und -Büchern. Dem berühmten "boy who lived" werdet ihr also nicht begegnen, einer seiner Vorfahren könnte aber einen Auftritt haben. Die Hauptfigur dürft ihr zwar äußerlich selbst erstellen, die Hintergrundgeschichte bleibt aber gleich.

Ihr seid in der fünften Klasse, also zwischen 15 und 16 Jahre alt. Weshalb ihr Hogwarts erst jetzt besucht, ist bisher noch unklar. Die Hauptfigur hat außerdem eine besondere Bindung zur starken "antiken" Magie. Was es damit auf sich hat, findet ihr im Verlauf der Handlung heraus. Zuvor müsst ihr euch aber einer wichtigen Entscheidung stellen.

Welches Haus darf es sein?

Ihr kommt erst später auf die Schule für Zauberei und Hexerei. Das erklärt, weshalb ihr keine Erstklässler spielt, aber trotzdem am Anfang noch keinem Haus angehört. Die Schüler*innen von Hogwarts werden an ihrem ersten Abend in der Schule nämlich einem von vier Häusern zugeteilt.

Jedes Haus steht für bestimmte Werte wie Mut oder Intelligenz. Die Wahl ist aber vor allem wichtig, weil ihr je nach Haus einen anderen Schlafplatz und Gemeinschaftsraum vorfindet. Wenn ihr Fans der Filme oder Bücher seid, habt ihr euch wahrscheinlich schon längst für eines der Häuser entschieden. Geht ihr ohne Vorwissen in das Spiel, könnt ihr euch am Stil der Räume, den Symbolen oder Farben orientieren. Folgende Häuser gibt es:

Haus Gryffindor

Symbol: Löwe

Werte: Mut

Farben: rot und gold

1:12 Hogwarts Legacy - Das sind die Gemeinschaftsräume von Haus Gryffindor

Haus Ravenclaw

Symbol: Adler

Werte: Klugheit

Farben: blau und bronze

1:12 Hogwarts Legacy - So sehen die Räumlichkeiten von Haus Ravenclaw im Gameplay-Trailer aus

Haus Hufflepuff

Symbol: Dachs

Werte: Fleiß, Loyalität

Farben: gelb und schwarz

1:12 Hogwarts Legacy - Roomtour-Video präsentiert das gemütliche Haus Hufflepuff

Haus Slytherin

Symbol: Schlange

Werte: Ambition und Stolz

Farben: grün und silber

1:12 Hogwarts Legacy - Trailer zeigt detaillierte Gemeinschaftsräume von Haus Slytherin

So spielt sich Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ist ein klassisches Open World-RPG. Ihr könnt euch also relativ frei in der Schule und der Umgebung bewegen und auf eigene Faust Abenteuer erleben. Es gibt eine Hauptstory, die in rund 50 inszenierten Missionen vorangetrieben wird und etwa 100 Nebenaufträge, die ihr nach Belieben abschließen könnt.

Hogwarts ist ein besonders magischer Ort, weshalb es viel zu entdecken und auch das ein oder andere Geheimnis zu lüften gilt. Dafür braucht ihr natürlich Zaubersprüche, die euch Wege öffnen oder Rätsel lösen lassen. Die Wizarding World birgt dabei aber auch viele Gefahren und früher oder später werdet ihr euch verteidigen müssen.

Eine Übersicht aller bestätigten Zauber gibt es hier:

Hogwarts Legacy Alle 26 bestätigten Zauber und was sie bewirken

Magische Kämpfe

Auch in den Kämpfen spielen die verschiedenen Zauber und Flüche eine wichtige Rolle. Nach und nach lernt ihr stärkere Angriffe, Verwandlungen und Blockzauber. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die "verbotenen Flüche" lernen. Dabei handelt es sich um besonders starke, aber eben auch dunkle Magie. Der Weg, den ihr einschlagt, kann sich auf die weitere Handlung auswirken.

1:50 Hogwarts Legacy - Der neue Trailer fokussiert sich auf die dunkle Magie

Auf dem Besen durch die Welt

Wenn ihr euch auf Erkundungstour begebt oder zum nächsten Auftrag reisen möchtet, müsst ihr die Strecken glücklicherweise nicht nur zu Fuß bewältigen. Wie es sich für Hexen und Zauberer gehört, könnt ihr auch auf eurem Besen fliegen, den ihr sogar verbessern dürft.

Auch magische Flugwesen wie Hippogreife oder Thestrale zeigen euch die Welt von oben und machen die Fortbewegung spaßiger und abwechslungsreicher. Wie das Fliegen funktioniert, seht ihr etwa in diesem Gameplay-Ausschnitt:

5:38 Hogwarts Legacy - Gameplay-Trailer zeigt Flüge mit dem Besen und dem Hippogreif

Der Raum der Wünsche

Der Raum der Wünsche ist das wohl speziellste Zimmer in ganz Hogwarts. Der Raum taucht nämlich nur in ganz bestimmten Fällen auf und ändert seine komplette Ausstattung je nachdem, was gerade benötigt wird. Im Spiel könnt ihr die Einrichtung außerdem selbst bestimmen und ändern.

Auf eurem Abenteuer dient euch der magische Raum als eine Art Hub. Hier könnt ihr Kräuter pflanzen und aus ihnen Zaubertränke brauen. Magische Tierwesen finden im Außenbereich des Raums Platz. Dort könnt ihr sie pflegen und mit ihnen spielen.

6:07 Hogwarts Legacy - Fantastische Tierwesen und wo ihr sie pflegen könnt

Jetzt solltet ihr auf dem neuesten Stand sein und einen guten Eindruck davon haben, was euch im Spiel erwartet. Noch mehr Gameplay-Ausschnitte und Informationen zu Hogwarts Legacy findet ihr im Vorschau-Video der GameStar.

Freut ihr euch auf Hogwarts Legacy und habt ihr euch schon für eines der Häuser entschieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!