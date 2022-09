Hogwarts Legacy: Alle magischen Wesen, die ihr im Harry Potter-Spiel finden könnt

Hogwarts Legacy steckt natürlich voller Referenzen auf die Filme und Bücher. Dementsprechend erwarten euch im Spiel aus dem Harry Potter-Universum selbstverständlich auch haufenweise magische Kreaturen wie phantastische Tierwesen. Welche davon bereits gezeigt oder bestätigt wurden, listen wir hier für euch auf.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Hogwarts Legacy: Phantastische Tierwesen und welche zu finden sind

Hogwarts Legacy wäre kein richtiges Wizarding World-Spiel, wenn es nicht auch auf die putzigen bis furchteinflößenden magischen Kreaturen setzen würde. Die kennt ihr wahrscheinlich nicht nur aus den Harry Potter-Werken selbst, sondern auch aus der angedockten Filmreihe Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.

In den Trailern und dem restlichen Promo-Material rund um Hogwarts Legacy wurden schon eine ganze Menge der Fabelwesen gezeigt oder angekündigt. Das heißt, wir kennen schon einige bestätigte Kreaturen, die uns erwarten.

Hier könnt ihr sehen, was euch sonst noch erwartet:

Irrwicht

Die Irrwichte dürften zu den fiesesten und gefährlichsten Gegnern in Hogwarts Legacy gehören. Immerhin handelt es sich dabei um Gestaltwandler, die obendrein auch noch die Form unserer schlimmsten Ängste annehmen. Bleibt nur die Frage, wie das mit den Ängsten unserer Spielfigur gestaltet wird und ob wir die selbst bestimmten können.

Hippogreif

Die Flugwesen bestehen zur Hälfte aus Pferden und zur anderen Hälfte aus Vögeln, sie gehören zu den Greifen. Im Trailer zu Hogwarts Legacy ist bereits zu sehen, wie wir auf einem Hippogreif reiten. Möglicherweise müssen wir uns auch im Unterrichtsfach Pflege magischer Geschöpfe um diese Tierwesen kümmern.

Inferi

Bei den Inferi handelt es sich streng genommen um ein magisches Objekt. Die wiederbelebten Untoten machen uns als wandelnde Skelette das Leben schwer und werden von Schwarzmagiern und Nekromanten als Soldaten genutzt. Aber zum Glück sind sie empfindlich gegenüber Feuerzaubern.

Dementor

Die Dementoren sind richtig fies und gehören nicht nur zu den gruseligsten, sondern auch zu den gefährlichsten magischen Wesen, die sich in der Harry Potter-Welt herumtreiben. Sie haben es auf eure Seele abgesehen und dürften vor allem gegen Ende von Hogwarts Legacy eine Rolle spielen. Einzig der Patronuszauber hilft gegen sie und der ist besonders schwierig.

Graphörner

Die Graphörner gelten eigentlich schon als ausgestorben, aber in Hogwarts Legacy können wir wohl gleich mehrere zu Gesicht bekommen. Zumindest sind im Trailer einige davon zu sehen, anscheinend auch eine Mutter mit ihrem Kalb. Ein Graphorn ist nicht nur groß und beeindruckend, sondern besitzt auch dickere haut als zum Beispiel Drachen.

Mondkälber

Mondkälber sind klein, niedlich und treten meist in Gruppen auf. Eigentlich leben sie unter der Erdoberfläche und kommen nur bei Vollmond raus. Sie gucken uns mit riesigen blauen Augen wirklich sehr herzig an und haben auch noch sehr lange Hälse. Offenbar können wir sie in Hogwarts Legacy füttern:

Trolle

Auch die Fantasy-Klassiker Trolle dürfen in Hogwarts Legacy natürlich nicht fehlen. Die sehen hier wie gewohnt groß, latent grobschlächtig und schwer bewaffnet aus. Argumenten dürften sie eher nicht so zugänglich sein, aber dafür hat der, der berteits zu sehen war, gesprengte Ketten und einen dicken Knüppel. Ihr könnt ihn im Heade-Bild dieses Artikels bewundern.

Riesenspinnen

Schlechte Nachrichten für alle Menschen mit Spinnenphobie: Ja, auch in Hogwarts Legacy bekommt ihr es mit den fiesen Achtbeiner*innen zu tun. Im Trailer ist bereits zu sehen, wie gegen eine riesige Spinne gekämpft wird. Ob es sich dabei um dieselbe Art Spinne wie bei Aragog (Acromantula) handelt und wo sich die Viecher überall rumtreiben, bleibt abzuwarten.

Drachen

Ein weiterer Klassiker: Drachen. Die gibt es in Hogwarts Legacy wenig überraschend ebenfalls und sie dürften eine ziemlich wichtige Rolle im Spiel einnehmen. Wie sie eingebaut werden, lässt sich aktuell allerdings nur mutmaßen. Womöglich begegnen wir einer ganzen Menge von ihnen und müssen uns mit ihnen anlegen. Mit viel Glück dürfen wir auch einen reiten.

Thestral

Die Skelettpferde namens Thestrale können eigentlich nur von Zauberer*innen gesehen werden, die schon einmal dem Tod eines Menschen beigewohnt haben. Wenn wir sie in Hogwarts Legacy also sehen, dann wisst ihr, woran das liegt. Allerdings sieht es im Moment ganz danach aus, als wären sie ein exklusiver Vorbestellungs-Bonus. Zumindest gibt es einen Thestral-Mount als Preorder-Bonus bei der Digital Deluxe- und der Collector's Edition.

Niffler

Auch die putzigen Niffler werden im Spiel auftauchen. Sie gelten als diebisch und sehen hier allerdings blaugrün und nicht schwarz wie in den Filmen aus. Aber das ändert nichts daran, wie niedlich sie aussehen:

Wann kommt Hogwarts Legacy? Es dauert nicht mehr allzu lange. Ursprünglich sollte das Spiel aus dem Harry Potter-Universum noch dieses Jahr erscheinen, aber daraus wird nichts. Nach der Verschiebung soll es jetzt am 10. Februar 2023 soweit sein. Dann kommt Hogwarts Legacy für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X und die Nintendo Switch, alle Infos zum Release, Gameplay und mehr findet ihr hier.

Welche Wesen vermisst ihr noch? Was ist euer Favorit?