Geld regiert nicht nur die reale Welt, sondern auch die der Wizarding World. Denn in Hogwarts Legacy müsst ihr schon für einfache Zaubertrankrezepte ein kleines Vermögen auf die Theke legen. Da ihr als Schüler mit eurem Taschengeld nicht weit kommt, werdet ihr euch alternative Einnahmequellen suchen müssen. Wir haben die besten für euch rausgesucht.

Verkauft überflüssige Ausrüstung

In den Taschen eurer Robe ist nicht viel Platz, besonders am Anfang des Spiels. Erkundet ihr eine Höhle und öffnet dabei ein paar Truhen, dann wird schon nach kürzester Zeit euer Inventar überquellen.

Dann bleibt euch oft nur Ausrüstung zu zerstören oder einen Ausflug nach Hogsmeade zu unternehmen, wo ihr überflüssige Schals, Brillen und Hüte schnell zu Geld machen könnt. Hier kommt es nicht darauf an, wie hochstufig die Ausrüstung ist, sondern nur, wie selten sie ist. Epische Hüte bringen euch mehr ein als gewöhnliche.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Öffnet jede Truhe

Gold könnt ihr auch in den Truhen der Welt finden. Nutzt Revelio und plündert munter drauf los. Auch in kleinen Beuteln oder Säcken verstecken sich gerne immer mal wieder ein paar Münzen.

Besonders lohnend sind allerdings die Augentruhen. Diese enthalten jedesmal 500 Goldstücke und sind viel einfacher zu öffnen, als ihr vielleicht denkt.

Wie genau das funktioniert, erklärt euch Dennis in diesem Guide:

2 3 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Die Augentruhen öffnen und schnell viel Geld verdienen

Ob ihr in der Nähe einer der Truhen seid, merkt ihr übrigens an eurem Controller. Dieser vibriert, wenn unserer einäugiger Freund mal wieder auf den Boden stampft.

Mit Tierwesen richtig reich werden

Die beste Möglichkeit, um an richtig viel Geld zu kommen sind Tierwesen. Um mit diesen allerdings interagieren zu können, müsst ihr in der Hauptgeschichte weit genug fortgeschritten sein.

Nachdem ihr den Helm für Lodbrok besorgt habt, wird sich Professor Weasley bei euch melden und ihr sollt Deek im Raum der Wünsche aufsuchen. In der Level 15 Quest "Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl" gibt euch der Hauself einen Schnappsack und gleich ein Tutorial dazu, wie ihr eigene Tierwesen fangt und ihr sie im Raum der Wünsche verstauen könnt.

Mit einem Trick zu Millionen: Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr in kürzester Zeit Geld generieren. Denn alle Tierwesen bringen euch beim Händler Schnabel & Brut in Hogsmeade jeweils 120 Gold ein. Weitere Wesen könnt ihr überall im Umland an auf der Karte markierten Stellen fangen.

An jedem Ort gibt es immer direkt mehrere Tiere und sie tauchen auch dort wieder auf, wenn ihr euch etwas entfernt und die Zeit drei Mal verstreichen lasst, indem ihr im Kartenmenü auf den rechten Stick drückt.

Fliegt also ein paar Tierwesen Punkte ab, lasst etwas Zeit verstreichen und bringt alles zwischendurch zum Händler. So sind locker 1000 Gold mit fünf Minuten Arbeit möglich.

Kauft am besten direkt von dem Gold die Zuchtstation im Laden Wälzer und Schriftrollen. Zum einen braucht ihr das Rezept sowieso für eine der weiterführenden Quests von Deek, zum anderen könnt ihr gezüchtete Jungtiere auch für einen ordentlichen Profit verkaufen.