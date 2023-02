Hogwarts Legacy: Tages- und Jahreszeit verändern, so geht's

Hogwarts Legacy bietet neben vielen wortwörtlich zauberhaften Features auch einen Tag/Nacht-Wechsel, der allerdings erst nach einiger Zeit erklärt und leicht versteckt ist. Hier im Artikel zeigen wir euch daher, wie ihr fix den sonnigen Tag verstreichen lasst und im Nu mit eurem Besen bei Nacht über die festlich beleuchtete Zauberschule fliegt – oder umgekehrt.

So wechselt ihr die Tageszeit

ruft die Karte auf

drückt auf R3 (rechter Analogstick)

bestätigt den Tag/Nacht-Wechsel mit X/A

Warum der Tag/Nacht-Wechsel so wichtig ist: Einige Aktivitäten könnt ihr nur bei Nacht erledigen. So könnt ihr beispielsweise die Astronomie-Altäre nur im Dunkeln knacken und auch die sogenannten Demiguise-Statuen für Mr. Moon lassen sich nur einsammeln, wenn es draußen rabenduster ist. Wo ihr sie findet, erklären wir euch übrigens in folgendem Guide:

So wechselt ihr die Jahreszeit

Der Wechsel der Jahreszeit gestaltet sich hingegen ein wenig kniffliger. Um ausgehend vom Spielstart im Sommer den Herbst, Winter und Frühling zu erleben, müsst ihr nämlich in der Story voranschreiten.

Habt ihr bestimmte Hauptmissionen erledigt, erscheint eine kurze Zwischensequenz, die den Jahreswechsel veranschaulicht. Das Spiel startet und endet im Sommer und zeigt so ein komplettes Schuljahr.

Was sich verändert: Die Entwickler*innen haben sich optisch so einiges einfallen lassen und dass im Winter natürlich der Schnee die Ländereien rund um Hogwarts bedeckt, ist nur eine Änderung. Stromert ihr beispielsweise im Herbst durch die Zauberschule, ist sie treu dem Halloween-Motto mit Kürbissen geschmückt und im Winter tummeln sich rund um Hogsmeade Schneemänner.

Hogwarts Legacy ist vollgestopft mit Neben-und Sammelaufgaben, die zu finden nicht immer ganz leicht ist. Dank einer interaktiven Map der Seite Gamepressure könnt ihr euch jedoch beispielsweise sämtliche Ballons, Loot-Truhen, Nebenquests und vieles mehr anzeigen lassen. Falls ihr wissen wollt, wo ihr alle 16 daidalischen Schlüssel in Hogwarts Legacy finden könnt, haben wir einen separaten Artikel für euch.

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Die Last Gen-Versionen für PS4 und Xbox One erscheinen Anfang April, die Switch-Fassung lässt noch bis Ende Juli auf sich warten.