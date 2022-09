Hogwarts Legacy: Wählt jetzt schon Haus und Zauberstab + sichert euch Gratis-Items

Nachdem der Release von Hogwarts Legacy bereits verschoben werden musste, blicken ambitionierte Hexen und Zauberer bereits jetzt voller Vorfreude auf den 10. Februar 2023. Um sich die Wartezeit ein wenig zu vertreiben, könnt ihr bereits jetzt an einem Quiz teilnehmen, das euch exklusive Belohnungen für Hogwarts Legacy bringt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Sprechender Hut teilt in die vier Häuser ein

Worum geht es? Der Sprechende Hut nimmt bereits jetzt seine Aktivität auf und kann euch ab sofort in eines der vier Häuser aus dem Harry Potter-Universum einteilen. Diese Info wird gespeichert und kann dann am Releasetag für Hogwarts Legacy übernommen werden:

Wie mache ich das? Auf der Wizarding World-Webseite müsst ihr euch einen Harry Potter-Fanklub-Account anlegen und dann in einer Art Quiz mehrere Fragen beantworten. Alternativ könnt ihr euch die Harry Potter-Fanklub-App auf euer Smartphone herunterladen und so die Fragen meistern. Im Anschluss müsst ihr euren Warner Bros-Account mit eurem Harry Potter Fanklub-Account verknüpfen.

Je nachdem, was ihr bei den Fragen geantwortet habt, teilt euch der Sprechende Hut entweder nach Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin ein. Zusätzlich bekommt ihr jetzt schon euren Zauberstab zugeteilt, mit dem ihr mächtige Zauber im Spiel wirken könnt.

Um euch die Wahl ein wenig leichter zu machen, könnt ihr euch vorab die Gemeinschaftsräume der vier Häuser ansehen:

Exklusive Hogwarts Legacy-Belohnungen

Was ist, wenn ich nicht mein Wunsch-Haus bekommen habe? Sollte der Sprechende Hut euch gegen euren Willen in ein anderes Haus einteilen, gibt es mehrere Wege, das zu umgehen. Eine Möglichkeit ist es, euch mehrere Accounts anzulegen und das Quiz so oft zu wiederholen, bis ihr euer Wunsch-Haus erhaltet.

Andererseits gibt das Entwicklerteam von Avalanche Studios in ihrem FAQ an, dass Spieler*innen zu Beginn von Hogwarts Legacy selbst aussuchen können, welchem Haus sie zugehören wollen. Allerdings verpasst ihr so die Möglichkeit, die exklusiven Belohnungen zu bekommen, die es für das Verlinken des Fan Club-Accounts gibt.

Was für Belohnungen gibt es? Solltet ihr euren Account mit dem Spiel verknüpfen, gibt es eine Beaked Skull Mask und einen exklusiven Umhang für das entsprechende Haus, dem ihr zugeteilt wurdet.

