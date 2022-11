Hogwarts Legacy: Neuer Leak zeigt alle 46 Trophäen und die kosten vor allem eure Zeit

Am 10. Februar ist es endlich soweit und wir können in Hogwarts Legacy unser eigenes Vermächtnis als Hexe oder Zauberer schreiben. In einem aktuellen Leak wurden jetzt alle 46 Trophäen bekannt, die wir im Spiel erhalten können. Für die Platin Trophäe solltet ihr euch lieber schon einmal frei nehmen.

Neue Hinweise zu Story und Gameplay

Neben den üblichen Sammelquests, zu denen wir gleich noch kommen, geben solche Trophy-Listen natürlich auch neue Auskünfte zur Story des Spiels. Wer seine Legacy also komplett ohne Vorkenntnisse schreiben möchte, an dieser Stelle eine kleine Spoiler-Warnung.

Jede Menge Sammelei: Die ursprünglich im Epic Store geleakte Trophäenliste, die mittlerweile wieder offline genommen wurde, enthält dabei neben den Story Achievements auch einige, die für echte Completionists gemacht wurden. Ihr müsst unter anderem nämlich folgende Aufgaben erfüllen, um an Platin zu kommen:

Jeden Trank brauen

Jede Pflanze anbauen

Alle Talentpunkte ausgeben

Alle Floh-Flammen freischalten

Alle von Merlins Trials beenden

Alle Demiguise-Statuen finden

Alle Zaubersprüche lernen

Imeldas Zeiten in allen Besenrennen schlagen

Alle Sammlungen vervollständigen

Das war nur eine kleine Auswahl, ihr seht also, das Spiel wird jede Menge Zeit in Anspruch nehmen, wenn ihr wirklich alles erledigen wollt.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch aber gerne noch einmal die 45 Minuten Gameplay reinziehen, die vor kurzem veröffentlicht wurden:

46:08 Hogwarts Legacy zeigt im Showcase massenhaft neues Gameplay

Freundschaft braucht Zeit

Wie ja schon bekannt ist, treffen wir verschiedene Zauberer bzw. Hexen, mit der sich unsere Spielfigur im Laufe der Story anfreunden kann. Diese Freund*innen tauchen auch in der Trophäenliste auf, denn eine Aufgabe lautet da beispielsweise: "Schließe die Beziehungsreihe von Natsai Onai ab". Das ist die Hexe aus dem Haus Gryffindor. Aber auch für die anderen beiden Schüler*innen aus Slytherin und Hufflepuff tauchen in der Liste entsprechende Trophäen auf. Fraglich bleibt hier, ob wir uns alle in einem Durchlauf erarbeiten können, oder das Spiel mehrmals durchspielen müssen.

Mehr zu Hogwarts Legacy findet ihr hier:

Dasselbe könnte auch für Trophäen wie "Des Aurors Lehrling - Finde die Kartenkammer als Hufflepuff" gelten. Es klingt nämlich so, als müsste man für die jeweilige Trophäe das Haus wechseln. Die Hoffnung besteht aber auch hier, dass man diese geheimen Kammern recht früh im Spiel entdecken kann oder es eine andere Möglichkeit gibt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Die komplette Liste in der Übersicht

Vorweg noch ein paar Hinweise: Manche Trophäen werden in der finalen Version des Spiels noch ihr Edelmetall wechseln, gerade auf der PS4 und PS5. Bisher fehlen Gold-Trophäen komplett und auch silberne machen sich noch rar. Auch die Namen sind nicht in Stein gemeißelt, schließlich ist die Liste bisher nur auf Englisch aufgetaucht. Bevor ihr euch die Liste anseht, auch an dieser Stelle noch einmal eine Spoiler-Warnung.

Platin

Verdiene alle anderen Trophäen

Silber

Der Wissenssucher - Gewinne den Hauspokal

Eine Stärke für Erfolg - Erreiche Level 40

Bronze

Die Sorte mit dem großem Auftritt - Schließe das Intro und die Auswahlzeremonie ab

Der Eine, der die Erinnerungen meisterte - Sieh dir alle Erinnerungen im Denkarium an

Mit einem Graphorn herumschlagen - Überwältige den Herrn des Ufers

Die rächende Gazelle - Schließe die Beziehungsreihe von Natsai Onai ab

Bieste Freunde - Schließe die Beziehungsreihe von Poppy Sweeting ab

Ein fahles Grab - Schließe die Beziehungsreihe von Sebastian Sallow ab

Der Toast der Stadt - Finde die Kartenkammer als Slytherin

Des Aurors Lehrling - Finde die Kartenkammer als Hufflepuff

Der Gryffindor im Friedhof - Finde die Kartenkammer als Gryffindor

Die weise Eule - Finde die Kartenkammer als Ravenclaw

Flieg den guten Flug - Schlage Imeldas Zeiten in allen Besenrennen

Der gute Samariter - Schließe alle Nebenquests ab

Herausforderung angenommen - Schließe alle Reihen einer Challenge ab

Ein scharfer Zauber-Sinn - Wirke zum ersten Mal Antike Magie

Der Verteidiger der Drachen - Rette einen Drachen

Aus der Asche - Rette einen Phönix

Sammler-Edition - Vervollständige alle Sammlungen

Platz für Verbesserungen - Verbessere einen Ausrüstungsgegenstand

Der geheiligte Held - Führe ein Heiligtum des Todes

Die Wurzel des Problems - Betäube 10 verschiedene Gegner mit einer Alraune

Die Natur des Biests - Züchte jede Art von Biest

Die Zaubertränke durchgehen - Braue jeden Zaubertrank

Wurzeln schlagen - Baue jede Art von Pflanze an

Aller guten Dinge sind Drei - Verbessere einen Ausrüstungsgegenstand 3-Mal

Ein Talent zum Ausgeben - Investiere 5 Talentpunkte

Cleverer Ausgeber - Investiere alle Talentpunkte

Zimmer mit Aussicht - Erreiche den höchsten Punkt im Schloss, das obere Büro des Schulleiters

Verschüttete Milch - Benutze Flipendo 10-Mal, um eine oder mehrere Kühe umzuschubsen

Um die Welt ge-floh-gen - Schalte alle Floh-Flammen frei

Den Schmetterlingen gefolgt - Folge den Schmetterlingen zu einem Schatz

Den Herausforderungen gewachsen sein - Besiege alle Gegner in allen Kampf-Arenen

Merlins Bart! - Schließe alle von Merlins Herausforderungen ab

Der unerschrockene Entdecker - Entdecke alle steinernen Verliese

Mitsegeln - Besuche die Poidsear Küste

Demiguise Schreck - Finde alle Demiguise-Statuen

Der Schreck heiligt die Mittel - Besiege 50 Gegner mit Petrificus Totalus

Erwartungen wecken - Erreiche eine 100er Kombo

Letzter Schliff - Benutze Antike Magie für jeden Gegner im Spiel

Der Meister der Zaubersprüche - Lerne alle Zaubersprüche

Schüler Erster Klasse - Besuche deinen ersten Unterricht

Der schlagkräftige Troll - Überlebe den Trollangriff auf Hogsmeade

Das ist ein Hüter - Treffe Charles Rookwood in der Kartenkammer

Der Held von Hogwarts- Besiege Ranrok

Wie lange dauert der Spaß?

Wie viel Urlaubstage ihr für die Platin-Trophäe benötigt, können wir natürlich aktuell noch nicht sagen, aber ihr werdet definitiv einige Stunden und vielleicht sogar Durchläufe investieren müssen, um an den begehrten virtuellen Pokal zu kommen.

Sucht ihr schon einen Platz für die Platin-Trophäe im Trophy-Schnrank?