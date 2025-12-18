Hogwarts Legacy hat sich unfassbare 40 Millionen Mal verkauft und trotzdem ist die Zukunft der Reihe ungewiss

Hogwarts Legacy hat einen neuen Meilenstein bei den Verkaufszahlen erreicht.

Entwickler Avalanche hat mit Hogwarts Legacy so ziemlich ins Schwarze getroffen. Wie das Studio nun auf Twitter verraten hat, verkaufte sich das Open-World-Adventure mittlerweile stolze 40 Millionen Mal, was auch im Vergleich zu anderen erfolgreichen Spielen eine echte Hausnummer ist. Trotzdem sieht die Zukunft nicht unbedingt rosig für die bereits angekündigte Fortsetzung aus.

Starkes Ergebnis, sogar ohne Abos

Wie der Post auf Twitter/X deutlich macht, basiert die Zahl auf “full game sales on console and PC”. Die Spielerzahlen über Abo-Services wie PS Plus oder den Game Pass dürften also nicht mit eingerechnet sein.

Im März 2025 hatte Publisher Warner bereits 34 Millionen verkaufte Exemplare bekannt gegeben. Seitdem ist etwa auch die neue Version für Nintendo Switch 2 erschienen und das Spiel war natürlich in verschiedenen Sales reduziert erhältlich.

Ob die kürzliche Gratis-Aktion im Epic Store dazu zählt, ist nicht ganz klar. Zwar wurde das Spiel hier faktisch verschenkt und nicht verkauft, allerdings wertet der Epic Store die kostenlose Transaktion technisch gesehen als “Kauf mit 100 Prozent Rabatt”. Letztlich ändert das am Erfolg aber ohnehin wenig.

Damit mischt Hogwarts Legacy unter den ganz großen Gaming-Hits mit – und das in einem relativ kurzen Zeitraum von nur 2 Jahren seit dem Release im Februar 2023. Hier mal ein paar Zahlen anderer Open-World-Blockbuster, die im Laufe ihrer Lebenszeit ähnlich erfolgreich waren. In Klammern findet ihr noch die jeweiligen Releasejahre.

Andere Open World-Hits im Vergleich:

Witcher 3 (2015): 60 Millionen

60 Millionen Skyrim (2011): 60 Millionen

60 Millionen Hogwarts Legacy (2023): 40 Millionen

40 Millionen Zelda: Breath of the Wild (2017): 33 Millionen

33 Millionen Elden Ring (2022): 30 Millionen

30 Millionen Ghost of Tsushima (2020): 13 Millionen

Die Zukunft der Reihe steht in den Sternen

Die Meldung kommt in einer Zeit, in der die Zukunft von Warners Spielesparte mit vielen Fragezeichen übersät ist. In den letzten Tagen habt ihr vermutlich mitbekommen, dass Netflix Warner Bros. für 72 Milliarden US-Dollar kaufen möchte. Dieser Deal würde auch den Gaming-Teil und damit u.a. die Marke Hogwarts Legacy betreffen.

Ob und wie diese Veränderung stattfinden wird, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Als zweiter Interessent mischt Paramount Skydance noch mit und will die Übernahme des konkurrierenden Streaming-Giganten verhindern – auch unter Einfluss von US-Präsident Donald Trump.

Klar ist allerdings, dass es bei diesem Deal nicht vorrangig um Videospiele geht. Netflix Co-CEO Gregory Peters stufte die Bedeutung der Publisher-Sparte gegenüber Investoren als “im Großen und Ganzen relativ unbedeutend” ein (via GameStar). Das Geschäft dreht sich hauptsächlich um Filme.

Der Erfolg von Hogwarts Legacy hat immerhin schon dafür gesorgt, dass eine Fortsetzung bereits in Arbeit ist und dürfte auch Netflix aufgefallen sein. Inhaltlich ist zum zweiten Teil bisher allerdings kaum etwas bekannt und vermutlich dauert es noch eine ganze Weile, bis wir sie zu Gesicht bekommen.

Andere Gaming-Projekte von Warner können einen möglichen neuen Besitzer aber nicht mit starken Verkaufszahlen beeindrucken. Suicide Squad: Kill the Justice League enttäuschte etwa trotz der DC-Lizenz sowohl bei den Fans, als auch bei den Verkaufszahlen.

Inwiefern die bevorstehenden Veränderungen bei Warner Einfluss auf die Entwicklung von Hogwarts Legacy 2 und anderen Franchises wie der Batman-Arkham-Reihe haben werden, ist derzeit schwer abzusehen. Auf der Prioritätenliste stehen hochwertige Spiele für Netflix allerdings vermutlich nicht sonderlich weit oben.

Was denkt ihr: Hat Hogwarts Legacy den großen Erfolg an der Ladenkasse verdient?