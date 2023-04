Erschreckender Fund in Hogwarts Legacy - Dieses Deko-Objekt im Raum der Wünsche ist einfach nur eklig

Habt ihr vom Hintergrund der Dekorationsobjekte gewusst?

Der Raum der Wünsche lässt sich in Hogwarts Legacy durch das Spielen der Hauptstory freischalten. Damit der Raum nicht mit der Zeit verdreckt, hält Hauself Deek den Raum intakt. Doch wie ein Spieler nun überraschend feststellen musste, handelt es sich wohl bei einigen Spieler*innen nicht um den einzigen Hauselfen im Raum.

Köpfe von Hauselfen zieren Raum der Wünsche

Worum geht es? Es gibt zahlreiche Dekorationsobjekte, mit denen der Raum der Wünsche nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet werden kann. Eines dieser Items ist ein präparierter Hauselfenkopf, dessen Beschreibung Schlimmeres offenbart:

Demnach handelt es sich bei diesem Item tatsächlich um einen ehemaligen Hauselfen, der geköpft wurde. Viele User sind davon ausgegangen, dass es sich dabei um Statuen aus anorganischem Material wie Bronze oder Stein handelt. Doch in Wirklichkeit sind die einst lebendigen Köpfe für die Ewigkeit konserviert worden.

Der Ersteller des Threads dachte, dass die Hauselfen zur Bestrafung geköpft werden und vermutete, dass mit dem Dekorationsobjekt ein Exempel statuiert wird. Doch in den Kommentaren klärt die Community darüber auf, was es mit den Köpfen auf sich hat.

Der Hintergrund der Köpfe

Wieso werden Hauselfen geköpft? Für Hauselfen gibt es keine größere Ehre, als auch nach dem Tod in der Familie zu verweilen. Sie setzen die Köpfe mit dem Ausstopfen von Haustieren gleich und freuen sich darüber, wenn ihre Besitzer*innen sich dazu entscheiden, ihren Kopf als stimmungsvolle Dekoration zu nutzen.

Ein User ergänzt, dass in den Harry Potter-Büchern kleine Weihnachtsmützen um die Weihnachtszeit herum auf den Köpfen verteilt werden. Zusätzlich war es in der Familie von Sirius Black Tradition, die Hauselfen auszustopfen und an die Wand zu hängen.

Falls ihr euch also wie ein echtes Black-Familienmitglied fühlen und einem Hauselfen die große Ehre erweisen wollt, solltet ihr den Hauselfenkopf an die Wand anbringen.

Was haltet ihr von diesem morbiden Dekorationsobjekt?