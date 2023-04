Hogwarts Legacy: Ein Blick in die Schlossküche und ihr rührt Fleisch nie wieder an

Igitt, warum tun sdie Hauselfen das?

In Hogwarts lernen und leben die angehenden Hexen und Zauberer. Das bedeutet, dass sie nicht nur in Unterrichtsstunden büffeln, sondern auch für gewöhnlich ihre Mahlzeiten im Internat einnehmen. Die werden eigens in der Schulküche zubereitet. Wer aber da mal einen Blick auf die Fleischzubereitung wirft, entscheidet sich wahrscheinlich lieber für die vegetarischen Gerichte.

Mit dieser Ekel-Methode wird das Fleisch in der Küche zubereitet

Ein Reddit-User macht auf die ziemlich offensichtlichen Hygienemängel in der Hogwarts Legacy-Schulküche aufmerksam. Würde da mal das Lebensmittelkontrollamt vorbeischauen, müsste sie wahrscheinlich ganz fix dichtmachen.

Unknown_soldier teilt ein Bild, auf dem Hauselfen Fleisch klopfen - und zwar mit ihren nackten Füßen! Dazu schreibt der User:

Es muss eine hygienischere Art geben, Fleisch zart zu machen als diese...

Da stimmen wir eindeutig zu! Wir können nur hoffen, dass die Füße frisch gewaschen sind, aber selbst dan, würden wir einen Fleischklopfer oder ein Küchenbeil doch bevorzugen. Kleine Hautschuppen dürften sich nämlich bestimmt hin und wieder ablösen und über Fußpilz wollen wir erst gar nicht reden.

Könnte Magie im Spiel sein? FantasmaOscuro schreibt zwar in den Kommentaren: "Es sind Hauselfenfüße - Sie sind auf magische Weise hygienisch", aber so ganz können wir das nicht glauben. Einen interessanten Vorschlag hat aber auch Kuzma-90: "Keine Sorge, sie zaubern Avada Kedavra jedes Mal gegen jedes Fleisch, um böse Mikroorganismen zu töten".

Selbst wenn das stimmt, würden wir auf dieses Ekelfleisch vielleicht doch lieber verzichten.

Was glaubt ihr, was es mit diesen ungewöhnlichen Küchenpraktiken auf sich hat? Fällt euch ein guter Grund dafür ein, warum die Hauselfen Fleisch mit ihren Füßen klopfen sollten?