Nach diesen Bildern glaube ich, dass uns in Hogwarts Legacy eigentlich niemand leiden kann

Achtet mal auf die Gesichter der NPCs, nachdem ihr mit ihnen geredet habt.

In Hogwarts Legacy sprechen wir regelmäßig mit unseren Mitschüler*innen und Lehrkräften, um uns neue Aufträge abzuholen. Oft sind das eigentlich nette Gespräche. Einem Fan ist allerdings aufgefallen, dass die NPCs direkt nach diesen Dialogen mit uns richtig genervt aussehen. Nanu? Können die Charakter uns etwa in Wirklichkeit nicht leiden?

NPCs wirken nach Dialogen genervt

Reddit-User DaSkrambledEgg schreibt: "Habt ihr bemerkt: Nach dem Ende der meisten Gespräche sehen die letzten Charaktere, mit denen wir gerade gesprochen haben, meistens mürrisch aus, wenn die Kameraperspektive sich ändert."

Dazu hat der User zwei Beispiel-Screenshots gepostet, die den Slytherin-Schüler Sebastian Sallow und Lehrerin Garlick zeigen.

Wie genau sich die Gesichtsausdrücke lesen lassen, ist Interpretationssache, aber bei uns sind Adjektive wie "genervt", "ermüdet", "angeödet" oder "frustriert" gefallen. Fest steht: Die Charaktere sehen nicht gerade glücklich aus.

Es wirkt gerade so, als könnte in Wirklichkeit niemand unsere Hauptfigur in Hogwarts Legacy ausstehen. Da SkrambledEgg kommentiert später noch einmal: "Ich finde es manchmal einfach lustig, besonders wenn die Figur gerade etwas Fröhliches gesagt hat und dann wieder zu ihrem Todesstarren zurückkehrt."

Genervt von den Merlin-Prüfungen?

Natürlich steckt dahinter höchstwahrscheinlich nicht wirklich die versteckte Botschaft, dass die Charaktere es leid sind mit unserer Hauptperson zu sprechen, sondern einfach technische Gründe, also ein Übergang zu einem "emotionslosen Default-Gesicht". Das wird auch in den Kommentaren diskutiert.

Trotzdem ist die Entdeckung lustig und animiert zu weiteren augenzwinkernden Spekulationen und Vergleichen, wie dass das der Blick ist, mit dem die Charaktere an die Merlin-Prüfungen denken. Ein User merkt auch an, der Grund dafür sei, dass die NPCs uns von ihrer kranken Schwester erzählen und wir die Hälfte der Dialoge skippen. Na, bekennt sich jemand schuldig?

Was könnten die zwei NPCs auf den Reddit-Screenshots eurer Meinung nach gerade denken?