Hogwarts Legacy: Soll ich mit Natty oder Sebastian nach Hogsmeade gehen?

In Hogwarts Legacy steht ihr ab und an auch vor Entscheidungen, die mal mehr und mal weniger starke Folgen haben. So müsst ihr recht früh in der Story die Wahl treffen, ob ihr euch mit Natty oder Sebastian auf den Weg nach Hogsmeade machen. Falls ihr wissen wollt, wie sich eure Antwort auswirkt, lest jetzt weiter.



Aber bedenkt: Es folgen kleine Spoiler! Wie die dazugehörige Quest genau aussieht und ausgeht, verraten wir dagegen nicht.

In 'Willkommen in Hogsmeade' steht ihr vor der Wahl

Um welche Quest geht es? 'Willkommen in Hogsmeade'

Nachdem ihr als Hexe oder Zauberer bei der Einführungsfeier mit der Wahl eures Hauses die wohl schwerste Entscheidung bereits hinter euch habt, dauert es nicht lange und die nächste steht an. In der Hauptquest 'Willkommen in Hogsmeade' schickt euch Professor Weasley in das magische Dorf Hogsmeade, um fehlende Schulsachen zu besorgen.

Allerdings seid ihr komplett neu in Hogwarts, weshalb ihr auf ihren Wunsch hin einen Begleiter bzw. eine Begleiterin mitnehmen sollt. Hier könnt ihr zwischen Natsai 'Natty' Onai (Gryffindor) und Sebastian Sallow (Slytherin) wählen, die ihr bereits in den ersten Unterrichtsstunden kennenlernt.

Natty oder Sebastian?

Nun stellt sich die Frage, welchen Unterschied es macht, von Natty oder Sebastian begleitet zu werden. Die Kurze Antwort: Quasi keinen.

Die Quest läuft mit beiden identisch ab und irgendwelche ausschlaggebende Konsequenzen für den späteren Spielverlauf oder gar das Ende braucht ihr nicht erwarten.

Lediglich die Person an eurer Seite ist eine andere, was euch andere Hintergrundinformationen im Gespräch liefert. Da ihr dank der Begleiterquests mit beiden aber auch später noch mehr Zeit verbringen werdet, lernt ihr sie ohnehin besser kennen.

Entscheidet euch also frei heraus, ob ihr lieber mit Natty oder Sebastian nach Hogsmeade geht.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Mehr dazu und zu unserem Umgang damit lest ihr hier: 0 14 Mehr zum Thema Wie und warum wir über kontroverse Themen wie Hogwarts Legacy schreiben

Falls ihr bereits mehr über Sebastian und die dunkle Magie erfahren wollt, schaut in den folgenden Trailer rein:

1:50 Hogwarts Legacy - Der neue Trailer fokussiert sich auf die dunkle Magie

Mehr Guides zu Hogwarts Legacy:

Hogwarts Legacy erscheint aufgeteilt an drei Tagen. Für die PS5, Xbox Series X/S und PC kommt das Action-Rollenspiel am 10. Februar 2023 heraus. Versionen für PS4 und Xbox One folgen am 4. April, während sich Switch-Spieler*innen bis zum 25. Juli gedulden müssen.

Für welchen der beiden habt ihr euch entschieden und warum?